Apa este o componenta esentiala a supravietuirii, iar unii dintre noi alegem sa o consumam de la robinet, in timp ce altii prefera apa imbuteliata.

Pretul pe care il platesti pe o sticla de apa difera foarte mult, dar in general acesta este mult mai mare decat daca ai consuma aceeasi cantitate de apa de la robinet. Pentru ca pretul este semnificativ mai mare, merita sa te intrebi daca apa imbuteliata isi merita banii.

Specialistii au analizat compozitia apei in cele doua formule in care o putem regasi si au ajuns la concluzia ca cea de la robinet este identica cu cea pe care o cumperi, in ceea ce priveste calitatea si valoarea ei nutritiva, potrivit Science Alert.

Sursa foto: Shutterstock.com