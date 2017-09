Politia Romana a realizat, la inceput de an scolar, o evaluare a unitatilor de invatamant din punctul de vedere al asigurarii cu mijloace de protectie si paza, constatand ca sunt peste 19.500 de unitati in tara, 6.100 avand asigurata paza umana, iar peste sase mii, sisteme de supraveghere. Numarul unitatilor in care paza este asigurata a crescut fata de anul scolar precedent, dar tot sunt mii de cladiri neacoperite.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, duminica, de catre Politia Romana, la inceput de an scolar, Directia de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a realizat o evaluare referitoare la reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar si stadiul asigurarii cu mijloace de protectie si paza a acestor obiective, scrie News.ro.

Astfel, au fost identificate, in toata tara, 19.550 de unitati scolare - gradinite, scoli gimnaziale, licee si colegii (6.262 in mediul urban si 13.228 in mediul rural), in cadrul carora au fost inscrisi aproximativ 2.867.364 de elevi si prescolari.

Verificarile politistilor au relevat ca, din totalul unitatilor de invatamant preuniversitar, 6.171 sunt asigurate cu paza umana (cu paza proprie, prin societati specializate sau cu paza mixta).

”Din acestea, 3.501 sunt in mediul urban si 2.670 in mediul rural. Comparativ cu sfarsitul anului scolar anterior, numarul unitatilor de invatamant asigurate cu paza umana au crescut cu 11,4%. De asemenea, o crestere semnificativa au inregistrat si scolile asigurate cu paza prin societati specializate de paza (19,5%).

6.024 de unitati de invatamant preuniversitar sunt dotate cu sisteme de supraveghere video (1.854 in mediul urban si 4.170 in mediul rural). Fata de sfarsitul anului scolar precedent, numarul unitatilor de invatamant preuniversitar dotate cu sisteme video a crescut cu 5,5%”, anunta Politia Romana.

La inceput de an scolar, Politia Romana a reluat activitatile in zona unitatilor de invatamant preuniversitar, desfasurand actiuni pentrun verificarea modului de supraveghere, paza si acces in unitatile scolare, mentinerea ordinii publice, interventia in cazul evenimentelor produse in perimetrul unitatilor scolare si combaterea absenteismului scolar.

De asemenea, echipajele de politie rutiera vor actiona, zilnic, pentru dirijarea/fluidizarea traficului pe principalele drumuri care converg catre unitatile de invatamant si prevenirea accidentelor de circulatie.

