Potrivit ministerului de resort, prin proiectul de act normativ propus rezulta un nivel al veniturilor totale de 60,598 milioane lei, din care cheltuielile se ridica la 58,624 milioane lei, potrivit Agerpres.

De asemenea, in Nota de fundamentare a documentului se noteaza nivelul profitului brut al ANM se va situa, in acest an, la 1,974 milioane de lei, iar valoarea cheltuielilor la 1.000 de lei venituri va fi 967,42 lei, fiind situata la acelasi nivel cu cel prevazut initial in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

In acest context, profitul net al ANM pentru acest an este prevazut la 1,658 milioane de lei, suma ce se va repartiza dupa cum urmeaza: 5% rezerve legale, 50% varsaminte la bugetul statului, respectiv profitul nerepartizat se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare.

"Fundamentarea elementelor de venituri si cheltuieli s-a efectuat avand in vedere programul de activitate al Administratiei Nationale de Meteorologie pe anul 2017. Sursele de finantare a investitiilor si cheltuielile aferente investitiilor se mentin la nivelul aprobat anterior, cu respectarea prevederilor art. 53 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2017", mentioneaza sursa citata.

In acest an, ANM are in derulare sapte proiecte finantate din fonduri europene pe teme de cercetare in domeniul meteorologiei si care permit obtinerea de venituri din bani europeni in valoare de 1,260 milioane lei. Proiectul de act normativ se afla in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Mediului, iar persoanele sau institutiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii catre ministerul de resort si Administratia Nationala de Meteorologie.

Sursa foto: VladisChern/Shutterstock