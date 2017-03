Dupa o cariera confortabila in mediul corporatist de IT si telecom, Liliana Stoica a decis sa-si schimbe traseul profesional si sa se reorienteze catre domeniul creativ. Cu ajutorul tatalui sau, sculptor in lemn, a pus bazele unui atelier cu tablouri 3D din lemn in culori indraznete, cu preturi de pana la 5.000 de euro.

In 2013, sustinuta de tatal sau, Gheorghe Stoica, sculptor in lemn cu o experienta de peste 20 de ani in domeniu, si inspirata de o vacanta in Mexic, Liliana renunta la job-ul din multinationala si se dedica hobby-ului sau: realizarea de tablouri de tip mozaic 3D din lemn si cat mai colorate.

Despre inceputurile afacerii Deco-Box, Liliana spune: “Business-ul pe care l-am modelat in acest domeniu creativ a fost ceva cu totul nou pentru mine. Nu cunosteam pe nimeni care sa activeze ca artist, antreprenor, distribuitor sau presa de specialitate. Astfel mi-am propus ca in fiecare persoana cu care colaborez sa gasesc inspiratie, sa invat si sa acumulez experienta. In plus, in fiecare etapa de business am simtit nevoia sa citesc si sa aprofundez informatii despre vanzari, marketing, social media”.

Investitia initiala a fost de 5.000 de euro si a constat in echipamentele de prelucrarea lemnului si chiria atelierului. “Am inceput sa realizez tablourile in primavara anului 2013, dar am lansat brandul in toamna, avand un portofoliu de peste 30 de creatii. Pasul l-am facut in baza reconfirmarii valori emotionale pe care o transmit tablourile mai intai fata de apropiatii mei, aprecierile din social media, precum si a persoanelor de specialitate, printre care si prietena mea arhitect care ne-a dat numele, bloggerul Adela Parvu”, povestete Liliana.

Deco-Box vinde tablouri de tip mozaic 3D din lemn, dar si alte obiecte de decor tot din lemn, precum ceasuri sau suporti de birou. Acestea sunt realizate in cele doua locatii ale atelierului Deco-Box: in tamplarie, tatal Lilianei se ocupa cu taierea si asamblarea lemnului, iar in zona de creatie Liliana si colega sa arhitecta, Anda Stancescu, realizeaza designul si pictatul obiectelor.

Durata de realizare a produselor variaza in functie de complexitatea produsului: ceasurile si suportii de birou sunt realizate in medie intr-o zi, in timp ce tablourile si ceasurile oversized necesita o perioada de o saptamana, in conditiile in care atelierul detine in prezent sase angajati.

Preturile tablourilor realizate de Liliana se situeaza intre 5.000 si 20.000 lei, ceasurile mozaicate costa intre 200 si 400 de lei, in timp ce suportii office si vazele au preturi intre 50 si 150 lei. “Pretul tablourilor a pornit de la costul de productie plus un adaos de pana la 100% la momentul lansarii. In cei 4 ani, in urma evenimentelor de arta si design, expozitii in care am aparut, ultima colectie de tablouri 3D, "Thrive", a fost apreciata intre 5.000 si 20.000 lei”, explica antreprenoarea.

Vanzarile, in schimb, au venit gradual, odata cu adaparea produsului in piata. Lansata la sfarsitul anului 2013, afacerea a necesitat investitii timp de inca un an pentru a atinge pragul de rentabilitate.

In 2015, Deco-Box a inregistrar o cifra de afaceri de aproximativ 50.000 euro si un profit de 20.000 euro, insa pentru 2016 antreprenoarea estimeaza o scadere a business-ului: “Anul trecut am devenit mama, iar Deco-box a cazut pe planul secund. Insa pentru anul in curs, al patrulea, ne propunem sa crestem, sa ne mentinem echilibrul financiar: daca in primul an de business am fost pe pierdere, in al doilea ne-am echilibrat, iar din cel de-al treilea am inceput sa recuperam investitia”, spune Liliana Stoica.

Obiectele Deco-box se vand in magazinul online, dar sunt expuse si in atelierul din Bucuresti, deoarece producatorii romani lucreaza foarte mult pe comanda. In medie, Deco Box vinde 150 de obiecte pe luna. Pe zona de retail, cele mai vandute produse sunt suportii de plante, de birou si ceasurile, in timp ce comenzile de tablouri vin mai mult din zona de corporate.

Pe langa piata interna, produsele se vand si in Statele Unite, Canada si Franta, dezvoltarea pe piata internationala facand parte din strategia de viitor a atelierului. Alte planuri ale antreprenoarei vizeaza dezvoltarea altor colectii de tablouri, participarea la expozitii atat in tara, cat si in strainatate, precum si extinderea tot mai accentuata in zona de home&deco si spre servicii de design de interior.

In urmatorii trei ani, Liliana vizeaza sa ajunga la o cifra de afaceri de 300.000 de euro si la o echipa formata din 15 persoane care sa aduca un plus de valoare designului romanesc si clientilor Deco-Box.