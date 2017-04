Desi blocajul finantarii aparut in criza s-a incheiat si bancile au redeschis robinetele cu bani, chiar si pentru afacerile mici, la inceput de drum, exista o categorie de businessuri antreprenoriale care nu acceseaza finantarea necesara pentru dezvoltare. Dincolo de o definitie din cartile de economie, mare parte din IMM-urile romanesti raman la un nivel limitat sau ies din piata, dupa cativa ani, pentru ca nu devin concurentiale. Principala bariera ramane educatia financiara precara, spune Stere Farmache, membru in directoratul Fondului Roman de Contragarantare.

Institutia a fost infiintata in 2009, prin ordonanta de Guvern, cu rolul de a sprijini finantarea IMM-urilor si are o capitalizare de 400 milioane lei, care sta la baza acordarii garantiilor. Ministerul Finantelor Publice detine 68% din actiunile Fondului de Contragarantare si Fundatia Post-Privatizare detine 32%. Pe langa contragarantarea creditelor, institutia administreaza si schemele de minimis pentru companiile mici si mijlocii. De la infiintare si pana in prezent, FRCG a acordat garantii de peste 3,5 miliarde de lei si a sustinut finantari de aproximativ 9 miliarde lei, pentru infiintarea si dezvoltarea IMM-urilor.

“Teoretic, IMM-urile sunt societati cu pana la 250 de angajati si cifra de afaceri de maxim 50 de milioane de euro. In viata reala, insa, mare parte din aceste companii sunt mici, cu un antreprenor membru al familiei. Sunt tot ce vedem pe strada, micile afaceri, buticuri. Nu sunt corporatii, nu au ca administratori oameni cu educatie financiara precisa, sunt conduse de oameni care stiu cum sa faca un anumit produs sau serviciu dar nu au neaparat cunostinte”, a declarat Stere Farmache, in cadrul emisiunii Profesionistii in Investitii, difuzata de wall-street.ro.

Educatia financiara, principala piedica in calea finantarii

Stere Farmache a mai spus ca mare parte dintre antreprenorii mici romani sunt oameni cu educatie financiara limitata, care nu au business plan, nu gandesc neaparat in termeni de nevoi financiare si nu se uita la oportunitati de finantare.

“IMM-urile nu cunosc facilitatile de garantare si contragarantare. Ei vin cu active limitate, cu banii personali sau ai familiei iar rolul fondului este sa suplineasca deficitul de colateral, sa garanteze ca vor plati, in caz de default. Educatia este principalul obstacol in calea finantarii, desi ar trebui sa fie obligatorie pentru oricine conduce o afacere, mare sau mica”, a mai spus Farmache.

Desi bancile au regandit si reluat procesul de creditare dupa criza, IMM-urile se gandesc de doua ori acum inainte de a acesa o finantare.

Cel mai recent program de ajutor de minimis lansat de statul roman este programul Start-up Nation – Romania: suma maxima acordata este de 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui numar maxim estimat de 10.000 de intreprinderi mici si mijlocii. Se estimeaza, astfel, crearea a minim 20.000 de noi locuri de munca anual in cadrul celor 10.000 de intreprinderi nou infiintate care vor trebui sa angajeze minimum 2 salariati cu contract de munca pe durata nedeterminata si sa-i mentina in activitate cel putin 3 ani.

Evaluarea planului de afaceri se face online de catre o aplicatie software, care genereaza un punctaj pe baza criteriilor prevazute in anexa care face parteintegranta din prezentele norme metodologice. Punctajul minim acceptat este de 60 de puncte.

Verificarea administrativa si de eligibilitate, precum si verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor inscrise in planul de afaceri, inclusiv a legaturii activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza programul, se vor efectua in conformitate cu prevederilor procedurii de implementare care se va aproba prin ordin al ministrului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.