Pentru cei aflati la inceput de cariera si care inca sunt indecisi in privinta domeniului in care aleg sa activeze, antreprenoriatul reprezinta o solutie de multe ori mult mai profitabila. De la produse handmade, la articole de imbracaminte sau accesorii, iata cinci idei de afaceri pentru tineri care te pot face sa alegi sa lucrezi pe cont propriu:

1. Idei de afaceri pentru tineri: afacere cu borsete

Ramona Manea era in al doilea an de studiu al Facultatii de Arte, sectia de Moda, cand s-a angajat intr-un bar si si-a dat seama ca are nevoie de o borseta. Si-a croit singura un model si a fost suficient ca sa ii convinga pe ceilalti colegi. A inceput sa produca si pentru acestia, mai intai ca un hobby, iar ulterior, dupa ce a lucrat in atelierele Moja Concept Store si Portobello, s-a gandit sa-si transforme pasiunea intr-un business de borsete handmade.

Si-a dat seama ca intra pe o nisa neexploatata pana atunci asa ca a investit in materiale cat mai interesante, cu culori stridente si inscriptii autentice. Daca la inceput cumpara pattern-uri de pe internet, in timp a ajuns sa colaboreze cu diversi artisti, ale caror desene sunt printate intr-un atelier din Bucuresti. Materialele sunt importate din China.

Tanara nu s-a gandit de la bun inceput la o afacere, ci mai mult a considerat-o o necesitate, un hobby, in care a ajuns ulterior sa investeasca, la inceput, nu foarte mult, fiindca detinea o masina de cusut, iar costurile se rezumau doar la materiale si imprimarea desenelor. In prezent, investitia pentru o noua colectie de borsete se ridica la 3.000 de lei, suma care include procurarea materialelor, accesorii si imprimarea. Fiecare colectie are in jur de sapte modele a cate zece bucati fiecare si nu de multe ori stocul se epuizeaza inainte de termen.

BumbagR a avut de la inceput vanzari mari, “pentru ca eram cam singurul om care facea asta, iar apoi brandul a devenit mai cunoscut si evident vanzarile au fost din ce in ce mai bune”, povesteste Ramona. In momentul de fata, nu este zi in care cel putin o borseta BumbagR sa nu se vanda, iar tanara antreprenoare estimeaza ca are vanzarile lunare de aproximativ 4.000 de lei.

2. Idei de afaceri pentru tineri: afacere cu mantouri

Pentru ca in copilarie desena si picta tot timpul, orientarea fireasca a Alexandrei a fost spre un liceu cu profil artistic si ulterior catre Universitatea de Arte din Iasi. Urmandu-si sotul in Franta, a ales sa-si extinda orizontul profesional si a urmat l’Ecole de Beaux Arts din Rennes, iar apoi Université Rennes 2, specializarea Pedagogia artei.

A studiat si a lucrat in Franta in cateva restaurante pana cand a decis sa se intoarca in tara si sa puna bazele propriei afaceri cu mantouri. S-a intors in Romania si a fondat Maison Chouchou, cu 10.000 euro, investitie partiala proprie, partial imprumutata, ce a constat in tehnologizarea si utilarea atelierului de creatie, dar si in promovarea brandului in mediul online.

In atelierul din Iasi, Alexandra creeaza mantouri si rochii, desi are in plan sa realizeze si alte piese vestimentare, inclusiv pentru barbati si copii. “Totul incepe cu multa documentare. Aceasta este permanenta, pentru a vedea care sunt noile trenduri, ce prefera femeile din Romania, ce prefera cele din strainatate. Apoi, fiecare produs este creat, imaginat, visat de mine. Odata creata imaginea finala a noului produs, el devine obiectul de interes al etapei de productie, sub directa mea observatie. Totul se realizeaza in atelierul Maison Chouchou din Iasi, insa, atunci cand depasim numarul de comenzi pe care le putem realiza in atelier, apelam la ateliere de productie locale cu care colaboram”, povestete Alexandra.

Valoarea medie a unei comenzi in cadrul atelierului este de 950 lei, avand in vedere ca mantourile reprezinta o mare parte din vanzari, iar preturile acestora se situeaza intre 450 lei si 700 lei. In medie, Maison Chouchou inregistreaza aproximativ 50 de comenzi pe luna, insa numarul creste exponential in functie de targurile de fashion la care participa.

Principalul canal de vanzare pentru Maison Chouchou ramane insa mediul online, urmat de colaborarea cu diverse magazine din Bucuresti si Paris. Anul trecut, Maison Chochou a inregistrat vanzari aproximative de 60.000 de euro, iar pentru 2017 antreprenoarea tinteste dublarea cifrei de afaceri.

3. Idei de afaceri pentru tineri: afacere cu sosete colorate

Bogdan Voiculescu a pus bazele unei afaceri care a atras atentia in ultimul timp si care a reusit in doi ani sa-si tripleze vanzarile: sosete hipsteresti, colorate, pana la genunchi si cu imprimeuri traznite.

De ce un business cu sosete colorate? “Am ales sa-mi lansez un alt business pentru ca am stiut de la bun inceput ca voi reusi de data aceasta cu ce mi-am propus. Am identificat o nevoie in piata. Mi-au placut dintotdeauna sosetele colorate. Doar ca la magazine nu prea gaseai, rar vedeai o pereche de sosete cu model, colorate, in care model insemna cateva dungi mai groase sau mai subtiri, nicidecum un desen. Nevoia mea de sosete am simtit-o si in nevoia altora. Apoi m-am gandit doar la fete. La domnisoarele, doamnele care ar purta acest tip de sosete. Am observat in acelasi timp, in documentarea mea online, ca in lume, in Europa si nu numai, se poarta cu o mare placere sosetele inalte, cele care ajung undeva sub genunchi. Le numim ¾.”, spune Bogdan.

Odata identificata ideea de business, Bogdan pune la cale un plan de afaceri in octombrie 2014, iar la inceputul anului urmator lansa brandul Madam Mitza. De altfel, numele a fost inspirat de targetul pe care Bogdan si-l propusese initial, doamnele si domnisoarele care se plimba des cu bicicleta.

Investitia initiala in brand a fost putin peste 2.000 de euro, a provenit din surse proprii si a constat in materiale, in mare parte. “Plus timpul de a concepe brandul si alergatura. S-a amortizat demult”, spune Bogdan.

La doi ani de la lansare, Madam Mitza vinde sosete atat pentru femei, cat si pentru barbati, colorate si imprimate. Acestea sunt produse in Bucuresti, la o fabrica specializata, care pe langa productie, se ocupa si de alegerea materialelor care de altfel sunt importate. “Sosetaria” ii spun eu. Designul este conceput de mine. Dar ma consult si cu echipa. Din cand in cand. Firul de bumbac este importat, atat stiu. Si mai stiu ca este un fir de grosime medie perfect pentru clima din Romania”, explica Bogdan.

In ceea ce priveste activitatea economica, Madam Mitza a vandut anul trecut 7.000 de perechi de sosete, ceea ce a dus la o cifra de afaceri de aproximativ 45.000 de euro si un profit de circa 7.000 de euro. In schimb, afacerile Madam Mitza au reusit performanta de a inregistra o crestere de 300% a vanzarilor, de la infiintare si pana la sfarsitului anului trecut.

4. Idei de afaceri pentru tineri: afacere cu tablouri 3D

Dupa o cariera confortabila in mediul corporatist de IT si telecom, Liliana Stoica a decis sa-si schimbe traseul profesional si sa se reorienteze catre domeniul creativ: pune bazele unui atelier cu tablouri 3D din lemn in culori indraznete, cu preturi de pana la 5.000 de euro.

Investitia initiala a fost de 5.000 de euro si a constat in echipamentele de prelucrarea lemnului si chiria atelierului. “Am inceput sa realizez tablourile in primavara anului 2013, dar am lansat brandul in toamna, avand un portofoliu de peste 30 de creatii. Pasul l-am facut in baza reconfirmarii valori emotionale pe care o transmit tablourile mai intai fata de apropiatii mei, aprecierile din social media, precum si a persoanelor de specialitate, printre care si prietena mea arhitect care ne-a dat numele, bloggerul Adela Parvu”, povestete Liliana.

Deco-Box vinde tablouri de tip mozaic 3D din lemn, dar si alte obiecte de decor tot din lemn, precum ceasuri sau suporti de birou. Acestea sunt realizate in cele doua locatii ale atelierului Deco-Box: in tamplarie, tatal Lilianei se ocupa cu taierea si asamblarea lemnului, iar in zona de creatie Liliana si colega sa arhitecta, Anda Stancescu, realizeaza designul si pictatul obiectelor.

In 2015, Deco-Box a inregistrat o cifra de afaceri de aproximativ 50.000 euro si un profit de 20.000 euro, insa pentru 2016 antreprenoarea estimeaza o scadere a business-ului: “Anul trecut am devenit mama, iar Deco-box a cazut pe planul secund. Insa pentru anul in curs, al patrulea, ne propunem sa crestem, sa ne mentinem echilibrul financiar: daca in primul an de business am fost pe pierdere, in al doilea ne-am echilibrat, iar din cel de-al treilea am inceput sa recuperam investitia”, spune Liliana Stoica.

In urmatorii trei ani, Liliana vizeaza sa ajunga la o cifra de afaceri de 300.000 de euro si la o echipa formata din 15 persoane care sa aduca un plus de valoare designului romanesc si clientilor Deco-Box.

5. Idei de afaceri pentru tineri: afacere cu tricouri personalizate

Trei tineri antreprenori, cu studii informatice, de management si comunicare, au pus bazele unui afaceri cu tricouri personalizate in 2013, pornind de la ideea de a avea propriul business. Astazi, Ruvix are vanzari de aproximativ 300.000 de euro, si-a extins gama de articole vestimentare si obiecte imprimate comercializate si promite sa-si mareasca afacerile cu o treime.

Cristian Radulescu, Elena Matei si Alexandru Ciobica lucrau in domeniul marcom, respectiv in diverse agentii de publicitate de tip BTL inainte de a-si infiinta propriul business cu tricouri si accesorii personalizate. Lansarea Ruvix a avut loc in octombrie 2013, odata cu lansarea primei colectii, a site-ului si paginii de Facebook. Au inceput cu o investitie initiala de 3.000 de euro, suma din care au cumparat aparatura necesara pentru imprimare serigrafica si un stoc initial de tricouri de toate culorile si toate marimile.

Daca au inceput cu tricouri, in prezent Ruvix realizeaza si alte articole vestimentare, precum rochii, fuste, caciuli, hanorace sau sweatshirt-uri, dar si cani, perne sau alte obiecte imprimate.

De-a lungul celor trei ani de existenta in e-commerce-ul romanesc, vanzarile Ruvix au fost pe un trend ascendent, iar anul trecut au reusit performanta de a-si dubla vanzarile fata de aceeasi luna a anului 2015. Anul trecut Ruvix a inregistrat o cifra de afaceri de 270.000 de euro (1.200.000 lei), iar pentru anul acesta si-a targetat o crestere de 30%.

“Daca este insa sa vorbim putin in cifre, anul 2016 ne-a adus peste 14.500 de comenzi finalizate pentru segmetul de business to consumer. Tot in anul ce a trecut am derulat proiecte pentru clienti de renume din tara si din afara pentru care am realizat peste 40.000 de tricouri”, spune Elena. In medie, lunar, se vand in jur de 3.500 de produse Ruvix, iar cele mai cerute produse au fost cele din colectia Romgleza, tricourile cu motive traditionale si cele cu printuri amuzante sau mesaje ironice.

