Laura Calin este fondatoarea targului V for Vintage, design contemporan si cultura vintage, ajuns la editia 19, organizat de noua ani. Laura a lansat curand Design Feed , “prima platforma curatoriala de design, cu scop informativ si educational”. Ce isi propune tanara antreprenoare si in ce consta proiectul, citeste mai jos.

Provocarile actuale ale organizarii evenimentului V for Vintage

O intreb pe Laura care sunt provocarile organizarii evenimentului V for Vintage, comparat cu anii precedenti.

“Cea mai mare provocare este si va fi mereu sa ne reinventam. Fiecare editie V for Vintage are o alta tematica. Ea se regaseste in colectiile capsula ale designerilor si in conceptul editiei: denumire, comunicare, decor, activari speciale, asocieri etc. Totul e facut sa maximizeze experienta vizitatorului, sa il duca intr-un loc in care designul vestimentar, bijuteria de autor, accesoriile, vintage-ul autentic si designul de obiect sunt intr-un mix complet care sa duca mai mult in zona artistica, dar cu o latura pragmatica”, spune ea.

De asemenea, spatiul in care se desfasoara evenimentul a devenit o preocupare si o provocare permanenta, pe masura ce targul a capatat alte dimensiuni ca numar de participanti implicati (designeri si colectionari vintage) si ca numar de vizitatori care aleg sa viziteze V for Vintage, mai spune Laura Calin.

Ideea din spatele Design Feed

“Ne-am gandit la Design FEED de ceva timp, mai exact de vreo doi ani avem in minte acest proiect. A pornit de la interactiunile pe care le avem la fiecare editie de V for Vintage cu designerii, universitatile si publicul nostru. Am analizat piata si tendintele consumatorilor si am identificat metoda ce poate sustine designul contemporan, oferind standarde calitative si suport educational”, explica Laura ideea din spatele noului proiect.

Procesul, puncteaza ea, este unul lung, fiind in primul rand investitii de timp si energie. In bani, suma investita este de circa 5.000 de euro. “Succesul o sa il masuram in impactul pe care il are platforma in comunitate si schimbarile pe care speram noi sa le produca in timp”.

Ce isi propune, efectiv, Design Feed si ce provocari vor fi?

Tanara si echipa ei isi doresc sa Design Feed sa devina unul dintre punctele de referinta pentru design-ul (fashion-ul) contemporan. “Facem asta colaborand cu experti pe partea curatoriala, selectand si promovand cei mai buni designeri. Am creat pentru studentii din Universitatile si Facultatile creative un cadru pentru intelegerea pietei de design din Romania si facilitandu-le accesul la informatia de specialitate si practica”.

Monetizarea proiectului este facuta prin fee-ul de inscriere al portofoliilor, in valoare de 25 euro/colectie si prin activarea pachetelor de PR pe care orice designer le poate accesa in functie de nevoile brandului si de strategia de promovare agreata. “Estimam ca intr-un an reusim sa ne recuperam investitia initiala”.

Design Feed are in spate echipa V for Vintage si expertiza unor curatori cunoscuti care selecteaza portofoliile designerilor: Catalin Valean si David Sandu.

“Ca echipa suntem 3 persoane, dar daca adaugam colaboratorii si partenerii ne strangem de o mica armata in perioada targurilor”, incheie, zambind, Laura Calin.