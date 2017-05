Adrian si Iulia Drinceanu (26 si 24 de ani), impreuna cu o prietena, Cristina Iorganda (24 de ani), au lansat proiectul de educatie alternativa, Artivist. Initial gandit ca un studio de creatie, proiectul s-a dezvoltat si a devenit unul dintre cele mai (re)cunoscute platforme de educatie alternativa din tara.

In prezent, in Artivist sunt trei actionari: Adrian, Iulia si Cosmin Cosma, mentorul lor din februarie anul acesta.

“De cand am inceput mentoratul, chiar au inceput sa se miste lucrurile si sa avem rezultate. Daca inainte eram tactici, Cosmin ne-a ajutat sa devenim mai strategici, sa planificam mai atent si sa avem o viziune clara pe termen lung. Ne simtim mult mai confortabili sa stim ca ne bucuram de indrumarea lui Cosmin, poate si pentru ca are aproape 20 de ani de experienta in management la companii mari si pentru ca a infiintat pana acum 4 companii proprii”, spune Adrian Drinceanu.

Din motive triviale (precum plata chiriei, facturilor si altele) nici el, nici Iulia, nu au terminat studiile, amandoi au parcurs cam doua treimi din curricula studiilor pentru licenta. “Insa, cred ca la fiecare dintre noi s-a dezvoltat simtul antreprenorial inca dinainte sa stim ca se numeste asa”, puncteaza, zambind, tanarul.

“Cand spun asta, ma refer la perioada copilariei, pe care mi-am petrecut-o in piata, alaturi de parintii mei. Vindeam legumele din productia lor proprie, moment in care am simtit pe pielea mea ce inseamna competitia directa, am invatat sa negociez si sa vand produse oamenilor si am descoperit ca e foarte importanta planificarea si aprovizionarea. Tot in acel moment mi-am dat seama ca nu este ceea ce vreau sa fac in viitor”.

Fast forward 15 ani mai tarziu, era student la IMST, Politehnica Bucuresti. Circumstantele l-au fortat sa se angajeze pentru a-si asigura chiria la camin, iar primul sau job a fost, din pacate, la McDonalds, probail cea mai traumatizanta experienta pe care am trait-o. Am rezistat doar 4 luni. Ulterior, i s-a dat sansa sa se angajeze la Finmedia, un trust de presa care organiza evenimente foarte mari, cu tematici financiare.

“La inceput eram un fel de agent de vanzari prin telefon, dar pentru sunt o fire ambitioasa, m-am facut remarcat pentru initiativa mea, dupa ce am creat o semnatura electronica pentru departamentul in care lucram. Astfel, seful meu, Adrian Alexandru, un lider desavarsit, mi-a propus sa avansez pe postul de graphic designer. M-a motivat foarte mult sa-mi fortez limitele, si am fost un autodidact bun, zic eu, avand in vedere ca am invatat in maxim 2 luni bazele programelor de editare si notiunile fundamentale din graphic design”.

“In acesta perioada in care evoluam din punct de vedere profesional, nu mai aveam timp sa trec pe laboratoare si seminarii, ceea ce m-a condus la decizia de a renunta la studii in anul 3 de facultate. Acel moment a fost pentru mine ca si cum am dat cu banul, iar succesul era ”cap” si esecul era ”pajura”. Spre norocul meu, moneda a aterizat in favoarea mea. In cei 3 ani la Finmedia, am lucrat la vizualurilor unor evenimente precum: ”The Leadership Effect” cu John C. Maxwell, ”The Ultimate Succes Summit” cu Sir Richard Branson si Robin Sharma, ”Forumul Bancar Roman”, ”Mugur Isaresc si invitatii sai” si alte evenimente de profil”, povesteste Adrian Drinceanu.

Perioda aceasta a coincis cu anul in care Iulia lucra in departamentul de sales dintr-o corporatie americana. “Ajunseseram in momentul acela cliseic din viata in care aveam bani, dar nu aveam ce face cu ei. Pe scurt, nu mai aveam timp pentru viata personala, care oricum devenise monotona si lipsita de sens. A fost un turning point pentru noi, in care ne-am dat demisiile, am plecat din Bucuresti inapoi in Severin, si ne-am luat pe sine la intrebari. Una din ele era ”Ce vrei sa faci si de ce?”.

Dupa 1 an de lucru in mediul corporatist, au migrat cu Adi inapoi in orasul natal. Si-au zis ca sigur ”there’s more to life” si ca trebuie sa caute in ei acea pasiune pe care sa o fructifice si din care sa traim.

“Ambii desenam in copilarie si cel mai apropiat domeniu de aceasta pasiune era munca de creatie publicitara. In scurt timp ne-am angajat amandoi la un business de familie, local: o firma de productie publicitara, in cadrul careia eu am fost manager si Adi era graphic designer. Din aceasta experienta am invatat cum se coordoneaza partea administrativa si logistica a unei companii, iar ulterior pasiunea pentru desen m-a ghidat si pe mine catre partea de creatie si design. Din octombrie 2014 nu am mai avut niciun job, iar impreuna cu Adi am deschis primul nostru studio de creatie, Creative Room Studio”, continua Adrian.

Pana in septembrie 2015 reusisera sa coordoneze proiecte de identitate vizuala pentru cele mai mari business-uri din orasul lor natal, Drobeta Turnu Severin. De atunci ne-am mutat in Bucuresti, am cunoscut-o pe Cristina, care era infometata sa faca ceva, la fel ca si noi. Apoi s-a nascut Artivist.

“Cred ca un rol foarte important in dezvoltarea simtului meu antreprenorial l-a avut faptul ca la 14 ani am avut primul meu job si la 16 ani am supervizat pentru prima data o echipa de oameni. M-am bucurat de increderea mamei ca pot coordona activitatea firmei, ca pot fi creativa si inovativa, spunandu-mi mereu ca se bazeaza pe mine sa iasa lucrurile asa cum trebuie. Conteaza foarte mult in educatia oricarui om sa ii fie insuflata aceasta incredere, pentru ca ajuta mult in responsabilizare si in dezvoltarea unui simt autocritic, care are rol crucial in calitatea muncii pe care o depui. Coincidenta sau nu, business-ul mamei activa in industria organizarii de evenimente, diferenta era ca activa in zona de entertainment. ” spune, la randul sau, Iulia Drinceanu, managing partner Artivist.

Ideea din spatele Artivist

In primele 3 luni de la infiintare, Artivist trebuia sa fie un studio de creatie. Cristina se ocupa de PR, Iulia de grafica si Adrian de webdesign.

“Insa voiam sa facem ceva diferit de orice alta agentie de pe piata si ne venise ideea ca din fiecare proiect de branding contractat sa donam 10% unui artist. Asta nu ne-a mers, pentru ca in primul rand trebuia sa avem proiecte. Am renuntat la partea cu agentia si ne-am focusat pe partea cu artistii. Din 10%, ne-am dedicat 100% atentia catre acest mediu. Am pornit de la propriile frustrari legate de faptul ca nu am putut sa ne valorificam noi insine pasiunea sau talentul din copilarie si de la replica “mai bine te faci inginer, pentru ca artistii mor de foame”.

In primul an, toti trei s-au dedicat organizarii a trei editii a evenimentului - manifest ”Traiesc din Arta. Mit sau realitate?”, un dialog (inca) necesar despre industria creativa si artistica din Romania, in care abordeaza preconceptii, dificultati, dar si posibile rezolvari, alaturi de artisti contemporani ce activeaza in diverse segmente artistice (pictura, film, muzica, ilustratie etc.).

Aceste evenimente nu erau o sursa de venit pentru ei, li s-a parut foarte important sa mentina intrarea libera, pentru ca se adresau tinerilor interesati de astfel de discutii, care fie erau studenti sau elevi, fie erau la inceput de freelance.

“Intre timp, ne-am dat seama ca nu avem totusi o directie clara spre care sa ne indreptam eforturile si incepuseram sa ne temem ca toata energia noastra va muri din lipsa unei sustenabilitati si a unei viziuni pe termen lung. In noiembrie 2016 am decis sa evaluam tot ce-am invatat din organizarea celor trei evenimente, moment ce a coincis cu decizia prietenei noastre, Cristina, de a porni pe un drum separat. Cu Cristina inca am ramas prieteni, si mai colaboram la diverse proiecte”, povesteste antreprenorul.

Directia actuala a proiectului, aceea de a fi o platforma educationala alternativa, li s-a conturat din ce in ce mai clar, in noiembrie 2016, cand au organizat primul lor curs.

“Ideea ne-a venit dintr-o analiza a ceea ce facuseram pana atunci, analiza care ne-a dezvaluit o oarecare nemultumire a oamenilor vizavi de institutiile de invatamant traditionale, care nu reusesc sa ii pregateasca pentru mediul economic real.

“Credem ca va avea succes, pentru ca pe langa continutul educational pe care il ofera artistii cu care colaboram, prin teorie si exercitii practice, insight-ul real din fiecare industrie este cel mai cautat si cel care ne diferentiaza. Adica acel bagaj de cunostinte care merge dincolo de perfectionarea aptitudinilor si intra in zona de soft-skills, comunicare si relationare, de la cum negociezi pretul unei ilustratii cu un client, pana la cum sa te promovezi ca artist in comunitatea ta”.

Provocarile cu care se confrunta

Printre provocarile cu care inca se confrunta se afla vesnica problema cu time management, pe care incearca sa o tina sub control prin respectarea unui program de lucru. Zilnicul ”to-do list” contine deseori zeci de lucruri de facut, de la graphic design, copywriting, webdesign, administrare, contabilitate, management, suport clienti, vanzari, social media & PR, organizare si implementare.

“O alta provocare pentru noi a fost sa mentinem accesibil fee-ul de participare la curs, pentru ca stim ce preturi se practica in piata si nu voiam sa ne pozitionam ca fiind ieftini. Pe de alta parte nu ni se pare justificat sa cerem mai mult de 500 lei pe un curs care tine 2 weekend-uri. Provocarea principala aici, este sa nu fim asociati cu “e ieftin, deci nu ma astept la prea multe”. Dar participantii nostri si-au dat repede seama ca nu este cazul pentru noi”, considera antreprenorul.

Printre provocari se numara si gasirea unei locatii cu care sa poata negocia pretul inchirierii, si sa includa in fee-ul de participare un minimum necesar de materiale, un coffee break si cateva snack-uri. Au reusit sa depaseasca aceste provocari prin stabilirea unor parteneriate pe termen lung, cu diversi actori din mediul antreprenorial local.

“Provocarea pe care ne-o propunem sa o stergem de pe lista in urmatorii 2 ani este sa obtinem finantare pentru sediul Artivist, locul in care vom avea spatii special amenajate pentru fiecare categorie de cursuri, spatii pentru conferinte, expozitii, petreceri si toate ideile care ne vor mai veni pe parcurs. De asemenea, o provocare constanta pe care o avem este sa imbunatatim calitativ fiecare sesiune de curs pe care o organizam, atat din punct de vedere experiential, cat si din punct de vedere al continutului.

Cati mentori-profesori are Artivist si ce cursuri urmeaza

“Ne place sa spunem ca artistii care vin si sustin cursurile Artivist, sunt mai mult o sursa de inspiratie. Ei te pot indruma, insa sfaturile lor nu sunt ”litera de lege” asa cum sunt prezentate de majoritatea profesorilor din sistemul de invatamant traditional, ci au rolul de a te ghida catre una dintre optiunile care functioneaza”.

Pana acum au lucrat alaturi de ilustratorii Giorge Roman si Mircea Pop, art directorii Alexandru Nimurad si Paul Virlan, muzicienii Helen si Mihai Ristea.

Pentru luna iunie, urmeaza sa desfasoare noi cursuri dedicate artelor vizuale. “Impreuna cu Paul Dersidan am pus la cale un curs de poster design ”Typographic Poster Design”. Apoi, timp de doua weekend-uri, alaturi de ilustratoarea Loreta Isac am conturat un nou concept de curs: ”Illustration Demystified”, menit sa ajute ilustratorii sa depaseasca problemele pe care le intampina, fie ca e vorba de alegerea unei nise, fie ca se lupta cu dificultati de organizare. Iar la sfirsit de iunie-inceput de iulie, alaturi de Art Director-ul Camelia Cucolea am pregatit 4 zile de curs intensiv pentru graphic designerii ce-si doresc sa devina Art Directori in viitorul apropiat”.

Din noiembrie 2016 pana in prezent, au participat la cursuri aproximativ 100 de persoane. Cele mai cautate sunt cursurile din domeniul artelor vizuale, insa in viitor “planuim sa ne diversificam portofoliul de cursuri, sa intram in zona de teatru, scris sau chiar dans. De asemenea, fiindca suntem o echipa micuta, momentan organizam maxim 3-4 cursuri pe luna, doar in weekend-uri”.

Ilinca Manescu este colaboratoare pe zona de literatura, ea insasi fiind la inceputul carierei in scris.

Modelul de business

Profitul ramas in urma incasarilor de la cursuri este sursa lor de venit.

“Cel mai des vindem biletele la curs prin promovare pe Facebook, dar functioneaza destul de bine si newsletterele catre baza noastra de date, dar si parteneriatele media pe care le avem cu mai multe publicatii”.

“Pe viitor, pe langa acel sediu de care vorbeam, ne propunem sa extindem cursurile si in online, pentru a le putea face disponibile in toata tara. Fiind originari din Drobeta Turnu Severin, stim cat este de complicat sa ai acces la continut educational calitativ in orasele mici din provincie. Ne-au inspirat foarte mult si site-uri precum Skillshare sau Masterclass, si credem ca ar ajuta foarte mult o platforma de acest gen, adaptata pe mediul socio-economic romanesc”.

Investitia in bani nu a fost majora, dand, totusi, inca de la inceput, tot ce aveau. “Pe parcurs, cand am apucat sa mai strangem niste bani, am investit in promovare, in software si in hardware si altele”, incheie antreprenorul.

Cum ti se pare proiectul Artivist? Te incurajam sa comentezi.