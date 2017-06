Catalin Melinte avea doua job-uri cand s-a decis sa ia calea antreprenoriatului si sa inceapa o afacere cu cabine foto pentru evenimente. Lucra in domeniul telecomunicatiilor, iar seara mergea in cluburi, unde facea poze pe care apoi le printa pe magneti. In urma cu trei ani, a pus bazele Cutia cu Poze, o afacere care astazi valoreaza 70.000 de euro si opt astfel de cabine pentru evenimente. Am stat de vorba cu Catalin despre inceputurile Cutia cu Poze, dar si ce planuri are in continuare.

Spune ca totul a inceput din pasiune pentru fotografie; daca in timpul zilei lucra la o companie din domeniul telecomunicatiilor, seara era in cluburi, unde fotografia petrecareti, iar apoi le vindea pozele printate si lipite de un magnet. Se vindeau cu 10 lei si daca in timpul saptamanii avea pana la zece clienti pe seara, in weekend numarul ajungea si la 50. “Ma interesa sa-mi formez mana, sa interactionez cu oamenii, sa-mi dezvolt aceasta abilitate de a aborda straini si de a le vinde ceva. Majoritatea reactiona bine, erau entuziasti”, povesteste Catalin.

A tinut-o in acest ritm mai bine de un an, pana cand a devenit obositor fiind ziua la job si seara in club si a ajuns la concluzia ca nu avea un business, ci doua locuri de munca. A decis sa puna in aplicare o idee de afacere pe care o avusese in perioada in care fusese detasat cu munca la Sibiu, de a transforma cabinele foto clasice intr-unele interactive. “Am vazut cabina foto clasica, m-am gandit la ceea ce faceam eu si am gasit calea de mijloc. Am facut research si am vazut ca in Vest, peste Ocean, acest tip de afacere era foarte dezvoltat. Evenimentele de acolo sunt nelipsite de un foto booth”, spune antreprenorul.

Dupa o documentare temeinica, Catalin s-a decis asupra unui photo booth; mai mult, a tinut mortis sa-l realizeze singur. A conceput schitele, a adunat echipamentele necesar si a apelat la un tamplar care trebuia sa ii faca o carcasa. Prima cabina foto semana cu o cutie – de aici a aparut si numele de Cutia cu Poze - pentru a doua cabina a apelat la ajutor, iar pe a treia a realizat-o singur, insa tot nu era multumit de forma finala.

Timp de opt luni, a functionat cu trei cabine, cu care a reusit sa stranga o investitie de aproximatv 40.000 de euro. In trei ani, a ajuns sa detina opt astfel de cabine, dotate cu echipamente profesionale, investitia intr-una singura fiind intre 5.000-7.000 de euro.

In plus, pornind de la ideea unui echipament prin intermediul caruia oamenii sa-si printeze fotografiile din telefoane, a dezvoltat Instabox, sistem ce permite printarea fotografiilor postate pe Instagram cu un anumite hashtag, in functie de eveniment. “Genul asta de aplicatie ridica un mare awarness al evenimentului, pentru ca fotografia are un layout personalizat, in functie de tema evenimentului. Am preluat conceptul tot din afara tarii, unde este dezvoltat si il folosesc in paralel cu cabinele foto. Nu stiu daca suntem doi in toata tara care avem Instaboxul”, explica Melinte.

In momentul de afara, business-ul Cutia cu Poze este administrat de Catalin si prietena sa, care inchiriaza cele opt cabine si sistemul Instabox. In plus, tinerii au diversi colaboratori care continua afacerea cu magneti din cluburi. Iar daca in 2014, atunci cand a inceput, mai erau cateva astfel de business-uri in Romania – 3 in Bucuresti, 3 in Cluj, in prezent Cutia cu Poze se numara printre primele trei astfel de afaceri din tara, cu o cifra de afaceri de 70.000 de euro pentru anul trecut.

“Nu era nimic concludent, nu stiam cum arata cabinele foto, ce primesc, erau si ei la inceput. In momentul de fata, au luat amploare pentru ca majoritatea fotografilor de evenemnte au dezvoltat si zona asta, insa nu multi ofera un serviciu complet de photo booth, ei au o tableta pe care o lasa la dispozitie oamenilor pentru a se poza si ulterior printeaza pozele. E mult mai primitiv. Noi ne bazam pe fotografia interactiva si pentru fiecare eveniment corporate incercam sa inseram din specificul evenimentului in layout-ul pozei”, spune antreprenenorul.

Clienti si preturi Cutia cu Poze

De la inceputul anului, Cutia cu Poze a castigat tot mai multi clienti din zona de corporate datorita – crede Catalin – faptului ca au colaborat foarte bine in luna decembrie, pentru petrecerile de sfarsit de an. “Ne-au pastrat si pentru alte evenimente corporate si facand asta doi ani la rand, avem acum companii cu care lucram in mod constant”, spune acesta.

In prezent, 20% din portofoliul de clienti ai Cutiei cu Poze sunt companii, printre cele mai cunoscute fiind: BCR, Microsoft, Intensa San Paolo, BBTR si altii.

Preturile pentru inchirierea Cutiei cu Poze pornesc de la 1.000 lei si pot ajunge duble. Cabina se inchiriaza pe un numar de ore, iar pretul pe ora este stabilit in functie de numarul de invitatie. De asemenea, in functie de natura evenimentului – corporate sau nunta, de exemplu – se aplica tarife diferite, in functie de cerinte. De exemplu, pentru un eveniment de 3 ore, cu pana la 70 de invitati, Cutia de Poze se poate inchiria pentru 1.400 lei, pret in care sunt incluse printuri nelimitate si magneti de frigider.

“Un eveniment de opt ore la o nunta nu are consumul si cerintele unuia de aceeasu durata, dar corporate. Am avut evenimente corporate unde am printat pana la 4.000 de poze la mai multe cabine, in timp ce la o nunta cu 200 de invitatie, mai mult de 700 de poze pe noapte nu se printeaza”, explica Catalin.

Care sunt mai profitabile? Evenimentele corporate, desi antreprenorul recunoaste ca aplica reduceri masive pentru a-i transforma in clienti permanenti, urmate de nunti, botezuri si petreceri private. Aniversarile si majorate nu sunt la fel de banoasa - “tineretul inca nu crede in poza print” - considera antreprenorul.

Pentru anul in curs, Catalin are planuri mari: vrea sa atinga o cifra de afaceri de peste 100.000 de euro, iar pana in septembrie sa amortizeze investitia de 40.000 de euro. In plus, pregateste francizarea si spera ca pana la finalul sa ofere cateva francize, iar in 2018 – 20.

“Vreau sa obtin 100.000 de euro doar din francizare. E un fenomen care a luat amploare, tot mai multi fotografi si-au dezvoltat propriile cabine, inclusiv agentiile care obisnuiau sa le inchirierze. Am zis ca ar fi timpul sa dau francize: eu vin cu tot know-how-ul, toate greselile pe care le-am facut si m-au costat foarte mult si pe care le-as transmite mai departe, astfel incat ei sa nu se mai loveasca de ele”, explica antrepreneroul.

Taxa unei francize s-ar ridica la 7.000 de euro, iar antreprenorul ar pune la dispozitie echipamentele si know-how-ul. In plus, acesta nu vizeaza in mod special Capitala, ci zonele din provincie, orasele unde exista saloane de evenimente si unde ar putea dezvolta antreprenoriatul, cu un grad mai mic de risc.

Cum vede evolutia acestei pietei? “A venit un moment in care ne-am trezit in telefon cu mii de poze uitate si am inceput sa ni le dorim fizic. E o reintoarcere de la digital la print si tocmai de aceea vrem sa oferim cat mai multe astfel de servicii, cabine foto, Instabox si alte aplicatii”, incheie Catalin.