Vlad Kiritescu a avut inclinatii de antreprenor din copilarie, cand vindea copiilor din fata blocului bilete la filme proiectate pe diapozitivul din propria sufragerie. Convingerea de a urma aceasta cale a venit in facultate, asa ca in timpul masteratului a pus bazele afacerii sale cu fantani de interior: bluConcept.

Vlad a admirat tot timpul lumea oamenilor de afaceri, asa ca urmat studii economice tocmai pentru a se pregati cat mai bine pentru acest domeniu. In paralel cu ASE, a participat la diverse cursuri de limba engleza in afaceri, antreprenoriat, conferinte si a facut si masterat in marketing strategic la aceeasi universitate.

Investitia initiala in bluConcept a fost de circa 1.000 de euro. Ideea a inceput intr-un magazin de bricolaj. “Am intrat acolo si am decis ca nu o sa plec pana nu adun toate piesele neceare pentru a mesteri prima fantana de interior bluConcept. Mai tarziu, dupa ce am acumulat cunostintele necesare pentru conducerea unei afaceri, am decis sa ma lansez in aventura vietii mele, sa infiintez aceasta firma si sa ma dedic ei, pentru a o creste in cel mai bun mod cu putinta. Investitia initiala a fost foarte mica pentru un domeniu de productie si a provenit din resursele proprii obtinute prin slujbele anterioare part-time”, a declarat antreprenorul.

Ulterior, pe masura ce reusea sa vanda cate o fantana, reinvestea banii, marea seria de produse si dezvolta modele noi. Astfel, gama s-a diversificat si afacerea a ajuns de la mici fantani de birou, la proiecte grandioase in spatii publice.

bluConcept este singura firma din tara specializata in constructia fantanilor de interior, toate produsele fiind create din materiale naturale, veritabile.

Mi-am dorit foarte mult ca prin ceea ce creez sa aduc fericire oamenilor, sa ii bucur si sa le incant simturile cu susurul relaxant al clipocitului de apa. Sunt convins de energia pe care acestea o poarta si de puterea pe care o au de a ne apropia de natura, intr-o lume atat de agitata, in care fiecare moment de relaxare devine de nepreturit. Am invatat sa facem fata cu brio provocarii de a controla fiecare strop de apa, de a rafina sunetul pe placul fiecarui client - Vlad Kiritescu

Cursa cu obstacole de la fantanile de birou la proiecte grandioase

De la ideea pusa la cale in magazinul de bricolaj, Vlad Kiritescu a ajuns la afaceri de peste 100.000 de euro si un portofoliu de clienti importanti pe plan local, cum ar fi Carrefour, Hidroelectrica, JLL sau NEPI. Sau realizari precum inaugurarea celei mai inalte panze de Apa din Europa, avand inaltimea de 19,20 m, ce se afla in interiorul unui centru comercial si pornea de la parter, pana la ultimul etaj.

Nu s-a oprit pe plan local, asa ca printre momentele importante se numara primele doua fantani digitale computerizate instalate in afara tarii. “Cele doua proiecte recent finalizate sunt prezente in aeroporturile din Dubai si Amman si sunt menite sa atraga toate privirile calatorilor in cadrul unor campanii de promovare”, spune Vlad.

In esenta, pate cel mai important lucru este ca afacerea a crescut stabil si sanatos. Asa ca investitia initiala de 1.000 de euro s-a transformat intr-o cifra de afaceri de 25.000 de euro in 2012, 50.000 de euro in 2015 si peste 100.000 de euro in 2015. Pentru anul in curs si pentru anul viitor, antreprenorul estimeaza o crestere de minim 10 – 15%.

Drum catre succes nu a fost lipsit de obstacole. Vlad spune ca principalele piedici pe care a trebuit sa le depaseasca au fost propriile limitari. “Neincrederea unui tanar antreprenor ca poate dezvolta o afacere de succes intr-un domeniu tehnic, plin de provocari, m-a facut sa evit mult timp abordarea potentialilor clienti importanti, pe care ii vedeam intangibili”, a mai spus acesta.

Simtind ca este intr-o perioada in care afacerea creste, Vlad Kiritescu s-a decis sa participe la programul Mentoria, derulat de fundatia Romanian Business Leaders, pentru a intra in contact cu alti antreprenori, de la care sa invete cum sa se raporteze la fiecare etapa a dezvoltarii afacerilor.

Spune ca a invatat lucruri utile, cum ar fi sa isi evalueze cu atentie structura costurilor, sa fie disciplinat, sa isi seteze obiective clare si prioritizate. De asemenea, a inteles ca trebuie sa delege corect activitatile catre persoanele specializate si ca este nevoie sa se focalizeze pe dezvoltarea afacerii.

Surse de inspiratie in business – oameni si povesti

Vlad are in plan sa continue dezvoltarea afacerii si sa extinda activitatea catre tari din Europa, prin colaborari cu birouri de arhitectura, dar si in Orientul Mijlociu.

Antreprenorul este inspirat si motivat din dorinta de a crea mereu ceva nou, unic si de calitate. “Povestile de succes ale altor tineri sau nu atat de tineri antreprenori reprezinta si ele un imbold sa incerc mereu sa ma autodepasesc, sa invat, sa creez”, a completat Vlad Kiritescu.

Din Romania, ii admira pe Dragos si Adrian Paval, fondatorii Dedeman, pe care i-a urmarit indeaproape. Pe plan global, Elon Musk este in topul favoritilor sai, pentru curajul de a fi un deschizator de drumuri, urmandu-si dorinta de a schimba lumea.

Vlad este optimist in privinta viitorului. Urmand principiul de a creste treptat si de a se consolida pe piata, fara sa faca rabat de la valorile de baza, si-a propus sa devina cel mai bun producatori de fantani, nu cel mai mare. Antreprenorul crede ca Romania are un potential urias de creativitate si inteligenta, care trebuie canalizat si valorificat.

“Daca mediul economic va oferi suficienta stabilitate si se va crea un cadru adecvat pentru cultivarea acestor talente, daca se va pune accentul pe dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale ale tinerei generatii si sprijinirea acesteia sa se afirme, peste 10 ani peisajul economic ar putea deveni mult mai promitator”, a conchis antreprenorul.