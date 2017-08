Daca primul criteriu dupa care oamenii isi aleg cafeneaua preferata este, bineinteles, cat de buna este cafeaua, acesta nu este singurul lucru care iti poate asigura succesul. Conteaza la fel de mult amplasarea cafenelei tale, designul interior si cat de atragator este el pentru trecatori, amabilitatea baristei, precum si snacksurile sau prajiturile pe care le vinzi alaturi de cafea. Foarte populare sunt acele cafenele cu un decor relaxant si confortabil, cu un design scandinav, mult mobilier deschis la culoare si iluminate cat mai natural. Daca te gandesti tot mai serios sa iti deschizi propria ta cafenea, iata ce ar trebui sa stii inainte:

Alege sortimente autentice de cafea si un mod de preparare care nu da gres

Cum spuneam mai devreme, primul lucru care conteaza este gustul cafelei. Majoritatea bautorilor de cafea prefera espresso-ul lung, cu lapte si putin zahar, asa ca acesta trebuie sa aiba un gust perfect. Pentru ca espresso-ul sa iti iasa ca la carte ai nevoie si de o cafea proaspata, cu o aroma puternica si un gust inconfundabil. Poti experimenta cu mai multe sortimente columbiene, braziliene sau africane, pe care le poti comanda online. Cere-le de fiecare data parerea clientilor - feedbackul lor este cel mai important. Bineinteles ca vei avea nevoie si de un astfel de expresor pentru cafea boabe, care te ajuta sa prepari rapid cel mai bun espresso, are setari pentru ajustarea intensitatii aromei si iti macina cafeaua pe loc. Cu ajutorul lui vei servi o cafea proaspata si aromata, numai buna pentru a-ti trezi clientii dis-de-dimineata.

Gaseste locul perfect pentru cafeneaua ta

Cafenelele de succes sunt amplasate in zone intens frecventate si circulate. Oriunde in apropierea metroului, in marile piete, in centrul orasului sau pe langa marile parcuri de birouri - aceste zone iti pot asigura un flux zilnic de clienti. Oricat de buna ar fi cafeaua pe care o prepari, daca localul tau se afla foarte departe sau pe stradute greu de gasit, numarul clientilor care iti calca pragul va fi semnificativ mai mic. Exista si exemple de astfel de cafenele care au reusit sa se mentina pe piata, insa daca incepi de jos, fara un numar mare de oameni dornici sa guste cafeaua preparata de tine si fara un buget imens pentru publicitate, amplasarea te poate salva.

Ofera-le clientilor tai o experienta unica

Un alt motiv pentru care oamenii vor reveni cu placere in cafeneaua ta poate fi faptul ca le-ai oferit o experienta placuta si ca ti-ai dat interesul pentru ca ei sa se simta cat mai bine in localul tau. Pentru inceput, le poti oferi clientilor tai posibilitatea de a-si alege sortimentul de cafea dupa miros sau ii poti ajuta cu recomandari si detalii despre modalitatile diverse de preparare. La final, intreaba-i daca le-a placut cafeaua si ofera-le un saculet mic cu boabe din sortimentul de cafea pe care l-au baut. Gestul va fi cu siguranta apreciat, iar un astfel de „mic sacrificiu” nu iti va afecta profiturile, mai ales la inceput, cand fluxul de clienti va fi mai mic.

Incepe promovarea inainte sa iti deschizi cafeneaua

Daca incepi sa iti promovezi cafeneaua dupa ce ai deschis-o, te vei confrunta cu zile sau chiar saptamani intregi in care poti numara pe degete oamenii care intra pe usa. Un plan eficient de marketing trebuie inceput chiar si cu cateva luni inainte sa iti deschizi cafeneaua. Nu le dezvalui oamenilor din prima meniul sau toate surprizele pe care le pregatesti, ci doar trezeste-le interesul mentionand preparatele de care esti cel mai mandru. Poti organiza si un concurs sau o promotie pentru primii 10-20 de clienti care vin in ziua deschiderii. Ofera-le apoi discounturi sau alte beneficii celor care isi aduc aici prietenii si mizeaza pe fidelizarea clientilor tai. Nu uita sa il tratezi pe fiecare om ca pe un prieten special si vei vedea ca oamenii vor reveni de fiecare data cu placere in cafeneaua ta.

O cafenea poate fi cel mai bun mod de a imbina antreprenoriatul cu o pasiune, astfel incat sa ajungi sa iti castigi existenta din ceea ce iti place mai mult sa faci: o cafea buna, care sa inspire si sa le redea creativitatea celor din jur, in diminetile in care alarma suna mai devreme de 7.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright: Rawpixel.com