A veni cu o idee este doar primul pas intr-un proces lung si dificil de a construi un startup de succes, insa trebuie sa incepi de undeva. Iata cateva zone fierbinti, inclusiv in Romania, in care ai putea lua in considerare sa incepi un business.

1. Inteligenta Artificiala

Este una dintre cele mai fierbinti zone si, fara indoiala, va deveni din ce in ce mai importanta. Evident, daca nu ai un background tehnic sau/si o echipa cu expertiza in zona tehnica, va fi greu sa incepi un business in aceasta zona. Cresterea interesului pentru acest domeniu si potentialul de a primi finantare, dar si posibilitatea de a extinde business-ul la nivel global, fac din zona AI una extrem de interesanta.

Un exemplu concret – Goforward.com. Acesta ofera un serviciu futuristic de asistenta medicala, inspirat din sistemul serialului Westworld. Serviciul, care costa 149 $/luna, vine cu instrumente foarte avansata de diagnostic, sistem de Inteligenta Artificiala care asculta informatiile despre tine, simptomele si ia notite pentru medici. GoForward.com a fost lansat de alumni Google si Uber.

2. Cybersecurity

Securitatea cibernetica este o zona care a existat de ani buni, insa cererea pentru tehnologie de acest fel este din ce in ce mai mare, pe masura ce atacurile informatice devin din ce in ce mai vizibile si mai problematice. Sunt multi bani de facut in aceasta zona daca reusesti sa ajuti companiile sa protejeze ce au mai valoros – datele lor.

Instrumental.com, un startup lansat tot anul acesta, merge un pas mai departe si incearca sa depisteze si sa corecteze erori in producerea terminalelor mobile, pentru ca situatii precum Galaxy Note 7 sa nu se repete. Instrumental a fost fondat de doi fosti ingineri Apple si analizeaza atat software-ul din spatele terminalelor mobile, cat si hardware-ul. Instrumental foloseste machine learning capabil sa depisteze unitatile defecte inainte ca oamenii sa ajunga in acel punct.

3. Realitatea amplificata/virtuala

Zilele in care ne multumim cu a vizualiza varianta 2D a unui film sau joc sunt numarate. Viitorul entertainment-ului va permite oamenilor o imersiune completa in poveste, iar AR si VR sunt biletele catre viitor, scrie TechCrunch.

NomadicVR.net contruieste o experienta completa VR. Clientii pot sa isi puna castile pe ochi si “rucsaci” PC si sa se plimbe ulterior prin camere diferite, intr-o realitate virtuala. Review-urile recente ale NomadicVR sunt extraordinare si, spun specialistii, va reusi sa converteasca chiar si pe sceptici. Compania a primit finantare de 6 milioane de dolari, din martie pana in prezent.

4. Dezvoltare de aplicatii

O industrie care a crescut si creste constant, mai ales ca a dezvolta o aplicatie este relativ usor si ai toate instrumentele la indemana. Partile dificile sunt marketingul si a iesi pe piata cu o idee care sa prinda cu adevarat si sa devina virala.

O idee inedita? Packagd.com este o companie media care vrea sa construiasca un business in jurul clipurilor unboxing. Lansat de un fost CTO al Hulu, Packagd face streaming live cu unboxing-uri, prin aplicatii. Mai mult, daca vezi ceva ce iti place, poti cumpara produsul respectiv direct din aplicatie.

Primul app lansat se numeste Unboxed si se axeaza doar pe produse tehnologice. Compania a incheiat deja contracte cu Microsoft si Best Buy, atragand totodata 7,5 milioane de dolari. Ca exemplele anterioare, si acest business a fost lansat tot in 2017.

5. SEO

Sunt zeci de mii de companii al caror succes depinde de a reusi sa ajunga pe prima pagina a cautarilor Google. Companiile care reusesc sa le ajute pe acestea, in mod real si relativ rapid, ar putea avea succes pe plan mondial.

6. Masini inteligente

Desi Romania este (foarte) inapoiata in ceea ce priveste infrastructura, aceasta nefiind nici macar anul acesta prioritate pentru guvern, antreprenorii trebuie sa gandeasca in afara tarii atunci cand lanseaza un startup. Masinile inteligente sunt viitorul si, daca reusesti sa construiesti aplicatii sau software pentru ele, ar putea ca usa succesului sa ti se deschida.

DeepMap.ai este un startup care construieste, din anul acesta, harti pentru masini autonome. Una dintre cele mai dificile parti in a dezvolta masini care se conduc singure este sa te asiguri ca toate hartile sunt updatate si masinile “pot vedea” strazile. Aici intervine DeepMap.

Fondata de o fosta echipa Google, are in plan sa licentieze harti, rapid si eficient, catre producatorii mari de autovehicule. Deoarece este un startup de mici dimensiuni, nu se loveste de aceleasi conflicte de interes pe care companiile mari de tehnologii trebuie sa le depaseasca. Compania a primit deja investitii de 32 de milioane de dolari, scrie VentureBeat.com.

7. Arhitectura

In conditiile migrarii din ce in ce mai accelerate ale oamenilor din zonele rurale in zonele urbane, nevoia de spatiu si cladiri inteligente este din ce in ce mai mare. A rezolva o astfel de problema, sau a veni cu solutii pentru a imbunatati nivelul de trai, este un lucru stringent care poate atrage si multi bani.

Cover.build, un alt business lansat anul acesta, este o companie de arhitectura care foloseste din plin tehnologiile recente pentru a construi spatii de locuit/muncit, rapid. Compania poate construi locuinte de la 28 de mp pana la 110 mp, scopul fiind de a creste spatiul de locuit prin astfel de anexe, in zone aglomerate si mai ales unde costul constructiilor este foarte mare. Compania a primit investitii de 1,6 milioane de dolari, scrie BusinessInsider.com.

