RePatriot este un proiect lansat in 2015 de catre antreprenorii si liderii din mediul de afaceri romanesc, prin care se urmareste atragerea antreprenorilor din diaspora in Romania. Fostul ministru al Comunicatiilor, Marius Bostan, initiatorul proiectului RePatriot, considera ca repatrierea romanilor ar trebui sa fie "prioritate nationala", mai mult, acest lucru ar fi trebuit cuprins chiar in programul de guvernare PSD-ALDE.

Aproape patru milioane de romani traiesc in diaspora, iar in fiecare an, circa 80.000 de romani parasesc tara pentru un trai mai bun in strainatate. Potrivit unor studii, tot mai multi romanii plecati in straintate isi doresc sa se intoarca sau sa investeasca in Romania.

Lansat de Romanian Business Leaders, proiectul RePatriot isi propune sa sustina romanii care vor sa se intoarca acasa, oferindu-le informatii, educatie antreprenoriala, consultanta si oportunitati pentru a deveni antreprenori in Romania. Proiectul se adreseaza, totodata, si romanilor care doresc sa ramana in tara care i-a adoptat, dar sunt interesati sa porneasca o afacere in Romania.

Romania este prima tara dupa Siria, in topul migratiei, insa, in ultimii ani, se observa un trend de intoarcere a romanilor in Romania. Potrivit unor studii, 70% dintre ei vor sa se intoarca acasa, insa nu stiu cand si nici in ce conditii.