Pe Lilia Dorofte am cunoscut-o la un festival de muzica, unde isi expusese gentile si accesoriile din piele intr-un fashion corner. Prima intrebare a fost daca le importa sau le produce; a urmat o conversatie interesanta din care am aflat cum tanara ieseanca realizeaza genti si accesorii din piele de trei ani, dar a inceput sa vanda cu greu. Despre dificultatile intampinate de un producator la inceput de drum, cat de inselatoare poate fi relatia cu distribuitorii si planurile de dezvoltare ale Koja Concept, aflati din interviul acordat wall-street.ro.

Absolventa de litere si relatii publice si a unui masterat in marketing si comunicare in afaceri, Lilia a lucrat o perioada scurta in vanzari, iar inainte de a lua calea antreprenoriatului a facut voluntariat intr-o organizatie dedicata tinerilor antreprenori. Experienta din urma a determinat-o sa inceapa ceva pe cont propriu si sa renunte la visul de a se angaja intr-o multinationala, obiectivul generatiei sale, dupa cum spune.

“Am prins microbul antreprenoriatului in urma experientei din Junior Chamber International, apoi visul meu de a lucra intr-o multinationala s-a spulberat dupa ce mi-am dat seama ca timpul meu liber sau cel dedicat familiei nu va mai exista, pentru ca acest lucru l-am descoperit la toti apropiatii mei corporatisti. Koja Concept s-a nascut din placerea de a lucra in atelier, de a testa si de a urmari procesul de executie de la materia prima pana la produsul finit. Satisfactia pe care o ai dupa ce realizezi un produs care te reprezinta depaseste cu multe zerourile castigului material si devine atat sursa de inspiratie, cat si un stimul pentru creatiile ulterioare”, povesteste Lilia.

A intrat in domeniul marochinariei in 2014, alaturi de un partener de afaceri, care insa s-a destramat la sfarsitul anului 2016. Atunci practic a fost momentul aparitiei brandului Koja Concept, asa cum l-a denumit, pornind de la denumirea slava pentru piele.

In 2015, impreuna cu partenerul sau de afaceri, Lilia a optat pentru finantare europeana pentru a-si deschide propriul atelier de marochinarie; pana atunci externalizasera productia.

“In acel moment eram in cautare de fonduri europene si am fost omul potrivit la locul potrivit, in sensul ca aveam deja conturata ideea de business, o testasem pe piata si ne-am demonstrat faptul ca piata este deschisa, iar cererea este in crestere. Cand au fost lansate pe piata cateva cursuri de pregatire antreprenoriala si cu posibilitatea de finantare daca planul de afaceri era viabil, am stiut ca aceasta este sansa noastra. Primul concurs de planuri de afaceri l-am picat deoarece publicul tinta vizat de program erau studentii, insa la cel de-al doilea concurs soarta a fost de partea noastra”, povesteste Lilia.

Au obtinut o finantare europeana de 20.000 de euro, la care s-a adaugat o investitie proprie de peste 5.000 de euro. Suma a fost investita in utilaje, materii prime, chiria pe sase luni a atelierului si plata utilitatilor.

“Totul a decurs foarte rapid, achizitiile si contractele si ofertele au trebuit depuse intr-un termen foarte mic, in schimb banii au intrat in cont dupa lungi asteptari. Am avut marele avantaj sa avem ca si parteneri oameni care sa ne inteleaga situatia si sa indure alaturi de noi venirea finantarii”, mai spune Lilia.

Koja Concept, productie si vanzari

Din 2015, in atelierul din Iasi, Lilia realizeaza produse de marochinarie din piele naturala, lemn si tesaturi prelucrate dedicate domeniului business cat si de uz cotidian. Daca Lilia este responsabila cu procesul de productie, de creatie se ocupa designerul Alexandru Floarea, iar in total echipa Koja Concept este formata din 4 persoane.

“Totul se intampla in atelierul propriu, pornind de la concepere, realizarea prototipului si productia propriu-zisa. Materialele pe care le utilizam trec prin lungi trasformari in atelierul nostru, schimbandu-si nu doar nuanta dar si textura. Rezultatul e o gama de produse care nu pot fi atribuite unui stil sau unui consumator anume, totul este variat si diferit intocmai ca si clientii nostri”, povesteste Lilia.

Materialele si accesoriile sunt achizitionate de la furnizori din Romania: materia prima de la producatori din vestul si nordul tarii, iar accesoriile de la furnizori din Bucuresti si Constanta. “Din pacate oferta pentru accesorii e limitata in Romania, sunt doar catva furnizori in acest domeniu, iar furnizorii de piele naturala sunt de fapt revanzatori, deci costul materiei prime pe piata este destul de mare. Noi cautam in general piei mai deosebite, cu texturi interesante peste care sa putem lucra si sa ajungem la finisaje neobisnuite, iar acestea vin in special din Italia sau Germania”, explica antreprenoarea.

Preturile produselor Koja Concept variaza de la 100 lei pana la 900: “Incercam sa stabilim un pret corect raportandu-ne la costuri specifice: manopera, materia prima, accesorii. Din experienta participarii la targuri de profil, pot afirma faptul ca preturile produselor noastre sunt semnificativ mai mici prin comparatie cu produse similare din alte state UE”, spune Lilia.

In ceea ce priveste activitatea comerciala, in primii doi ani Lilia a vandut alaturi de partenerul sau de afaceri. Vanzarile si productia sub brandul Koja Concept au inceput la finalul lui 2016 si au devenit mai consistente dupa ce a inceput sa participe la targuri de fashion, festivaluri si evenimente specifice industriei.

“Valoarea vanzarilor acestui tip de produse este influentata fundamental de impactul vizual si tactil. Dupa ce clientii observa detalii care s-ar identifica foarte greu din imagini, realizeaza valoarea produselor. Observam o crestere a vanzarilor online in special daca clientii au interactionat cu produsele noastre, sau daca a primit o recomandare de la cineva apropiat care sa fi achizitionat creatiile noastre”, explica Lilia.

Dupa incasarile generate in prima jumatate a anului, antreprenoarea este optimista ca va incheia 2017 cu o cifra de afaceri de 500.000 de lei.

In prezent, Koja Concept se vinde online, in atelierul de productie din Iasi care serveste si ca showroom, insa in trecut Lilia a colaborat cu mai multi distribuitori locali din marile orase ale tarii.

Ce a mers rau? “Unele dintre colaborari au fost intrerupte, deoarece multi dintre distribuitori nu doresc sa-si asume nici un risc. Lipsa unui avans, plata la un termen cat mai mare si deteriorarea produselor dupa expunere, m-au facut sa renunt la unele colaborari, sau pur si simplu mi-am dat seama ca specificul produselor noastre nu se pliaza pe tipul magazinului sau clientela acelui magazin”, povesteste Lilia.

“Nu exclud nicio potentiala colaborare, insa imi doresc ca aceasta sa fie corecta si reciproc avantajoasa. De cele mai multe ori profitul distribuitorilor il depaseste cu mult pe cel al micilor producatorilor. De cele mai multe ori se ajunge in situatia de a ceda din partea ta de profit pentru a avea un produs vandabil pe piata, acest lucru este asumat doar de producator, nu si de distribuitor”, adauga antreprenoarea.

Lilia isi doreste sa fie prezenta cu Koja Concept pe piata din Cluj unde, spune ea, produsele sale sunt foarte apreciate atat de locuitori, cat si de turistii din afara tarii, multi prezenti la festivalurile de muzica unde si eu am intalnit-o. Planuieste sa deschida un showroom in Cluj, “o piata stabila si sigura”, insa cand si ce investitie va necesita inca nu stie.

Alte planuri de dezvoltare ale antreprenoarea include marirea echipei Koja, stabilirea unor colaborari solide cu diversi distribuitori din tara, dar si colaborari in magazinele de profil din Europa.

“Imi doresc sa readuc cumva din nou pe piata ideea de atelier boutique de marochinarie, in care un iesean, clujean sau de ce nu un berlinez sa-si comande o geanta sau accesoriu din piele dupa propria dorinta sau nevoie. Stiu ca multi antreprenori la inceput de drum isi vad afacerea peste cativa ani cu sute de angajati si cu sucursale in diverse tari, eu insa imi doresc ca acest atelier sa se mute intr-o locatie noua si sa aduca aerul de alta data al produselor de bun gust si lucrate cu multa pasiune”, incheie Lilia Dorofte.