Povestea Republica Bio: cum sa cresti un brand international in doar 3 ani

Ciprian Stancu a reusit sa creeze in doar 3 ani unul dintre cei mai mari retaileri online de produse certificate ecologic din Romania, fiind in prezent in plin proces de expansiune pe pietele internationale. Cu o solida experienta in grupul CME, Ciprian se recomanda simplu: "Am fost multi ani negociator", dar cu siguranta cei 13 ani petrecuti in PRO TV si apoi in CME, unde a ajuns sa coordoneze managementul de vanzari din cele 6 tari (Head of CME Sales), l-au ajutat sa devina un antreprenor mai bun.

Fondatorul Calif, despre succesul in industria restaurantelor

Radu Tanase a fondat lantul de restaurante Calif si, de curand, a iesit in piata cu un nou brand: condimental. A pornit de la 0, intr-o piata dominata de giganti si a construit, pas cu pas, o afacere de succes.

Afacerea Bittnet, povestea de succes a sectorului IT pe Bursa

Povestea Bittnet Systems a inceput in urma cu 10 ani, cand dintr-o mica firma care oferea training-uri de utilizare a calculatorului, cei doi frati Logofatu (Mihai si Cristian) au decis sa atace piata B2B cu training-uri specializate pentru firme. In 2011, Bittnet l-a atras in actionariat pe Razvan Capatina, un business angel cu ani buni de experienta in marketing si publicitate. La momentul respectiv, fratii Logofatu au vandut 24% din companie, iar tranzactia s-a concretizat in 2012, valoarea nefiind nici pana acum anuntata.

In 2015, Bittnet a mai marcat o premiera, listarea pe Bursa de Valori Bucuresti, pentru ca apoi sa foloseasca mecanismele pietei de capital pentru atragerea de fonduri prin emisiunea de obligatiuni.

CFO-ul Bittnet, Cristian Logofatu (foto), va fi prezent la conferinta Fast Forward Business Summit.

Cyber Swarm, un milion de dolari din Silicon Valley

Mihai Raneti este fondator a doua startup-uri din domeniul securitatii cibernetice. CyberFog a reusit sa primeasca peste 300.000 de euro investitie de la un fond polonez, iar noua sa firma, Cyber Swarm, a primit peste un milion de dolari din Silicon Valley. Companiile sale sunt specializate pe deceptia atacatorilor informatici si urmeaza sa produca procesoare pentru masini autonome si masinarii industriale.

La Fast Forward Business Summit va vorbi despre drumul sau pana la finantare, dar si provocarile lucrului cu fonduri de investitii.

Inventator roman, premiat de Intel. Cum faci trecerea de la idee la afacere

Ionut Budisteanu este unul dintre tinerii de succes ai Romaniei. A fost si ramane un inventator, premiat chiar de catre Intel la 18 ani, cu proiectul unei masini autonome low-cost. Apoi, intors in Romania, a dezvoltat in garajul casei parintilor un sistem prin care poti sa pui circuite pe un procesor. Compania se numeste Vision Bot si e in continua dezvoltare. Astazi are propria sa firma de software.

La Fast Forward Business Summit va vorbi despre ce inseamna trecerea de la inventie la afacere din prisma tanarului care nu a dorit sa plece din tara.