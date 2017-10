Am vorbit la emisiunea saptamanala “Ziua Zero” cu Adrian Cernat, CEO al SmartDreamers, un startup din Targu Mures care face recruitement marketing, adica ajuta companiile sa gaseasca niste candidati acolo unde platformele traditionale nu pot. SmartDreamers a luat inclusiv o investitie de 700.000 de euro de la 3TS Capital Partners.

Ce face Smart Dreamers?

“SmartDreamers e o platforma de recruiting marketing. Ajutam companiile sa ajunga la o plaja diferita de candidati. 20% dintre potentialii candidati isi petrec timpul pe platformele clasice de recrutare. Noi ajutam companiile sa ajunga la ceilalti 80%”

“Avem trei piloni principali. Social media, publishers si universitati. O companie de pe SmartDreamers poate posta joburi pe mai multe surse, unde candidatii isi petrec timpul. Avem 80% din business in Romania si celelalte operatiuni in Ungaria. Avem planuri de extindere internationala”

“Am inceput in 2014 cu social media recruitement. Un minus al business-ului era ca nu era scalabil, faceam social media pentru fiecare companie. Aveam o echipa care facea asta. Ne-am dat seama ca trebuie sa gasim diferentiatori fata de concurenta. Noi credeam ca daca avem un design si mesaj mai bun vom prinde tractiune rapid. Nu a fost cazul. Ne-am integrat si automatizat intreg procesul de advertising pe social media. O companie nici nu trebuie sa paraseasca SmartDreamers ca sa posteze un Facebook Ad, Instagram Ad sau Google Ad. Ne-a ajutat sa avem un USP puternic si sa ne pozitioneze pe o nisa mare”

Extinderea spre publisheri si universitati

“Investitia am primit-o pentru ca suntem o companie care creeaza o solutie la nivel de Europa Centrala si de Est. Pietele din CEE au un lider local sau doi cum e cazul Romaniei. Asta a atras mult. Noi aveam deja contracte in Ungaria cu firme foarte mari. Mesajul a fost acelasi: ajutam companiile sa ajunga la alta categorie de candidati. Ulterior, dupa investitie, ne-am dat seama ca trebuie sa schimbam ceva. Cu bugete mai mari de marketing nu inseamna ca vei avea neaparat succes. Ne-a fortat sa fim creativi. Am gasit la jumatatea anului acesta o directie noua ca sa extindem baza de date la care ajungem, prin publisheri si universitati.”

“Am dezvoltat doua aplicatii asemanatoare: SmartDreamers Universities si Smart Dreamers Publishers. Pentru o universitate e foarte simplu, instaleaza aplicatia in website, fara costuri upfront, dupa care companiile pot posta joburi direct pe site-ul universitatii sau prin SmartDreamers. Daca o face direct pe site-ul universitatii e freemium, vrem sa incurajam sa fie cat mai multa activitate, iar universitatea sa aduca un content de calitate pentru absolventi. E una dintre responsabilitatile universitatii, sa te conecteze cu piata muncii.”

“Avem aproximativ 20 de surse de recrutare pe SmartDreamers. O companie ca sa intre pe fiecare sursa costa si dureaza, e mult mai eficient sa faca prin noi. Lucram cu companiile mari, unde ajutam compania sa ajunga pe toate canalele. La pachet cu social media intra si universitatile si publishers. E un one stop recruitement shop.”

Problemele recrutarii

“Recrutarea in companii nu are prioritate in multe companii, nu se acorda bugete mari. Dar sunt companiile mari inteleg cat de important e sa ai o strategie de recrutare ca o strategie de vanzare. Sa fii proactiv, nu sa astepti candidatul. Daca mergi si postezi un job si astepti candidatii, e o strategie pasiva. Daca vinzi produsele companiei si astepti sa vina clientii, s-ar inchide compania in cateva saptamani. Companiile inteleg ca e nevoie de a avea o strategie de marketing pe recrutare. Vei gasi oameni pe care sa-i angajezi, vei avea un employer branding foarte buna. In sectorul de IT e o strategie pe termen lung, pentru ca, de exemplu, un partener din Olanda are un termen de angajare de 12 luni pentru un developer. In Romania e viteza mare, dar mergem in directia in care va fi din ce in ce mai dificil sa gasesti un IT. Intervine o variabila: brandul de angajator”

“In Romania e un duopol, in Ungaria e un singur jucator cu 85% din piata. Preturile din Ungaria sunt mai mari, sunt aproximativ 2,5x mai mari. Inainte de investitie am vrut sa mergem in strainatate, ca sa fim mai atractivi pentru investitori. Am inceput in Ungaria si am semnat deja cu branduri puternice. Dupa investitie a devenit parte din plan, avem o echipa din Budapesta si avem tractiune buna”

Extindere internationala

“Am facut cativa pasi in Polonia, dar am decis sa mergem mai intai in Ungaria, unul din motive fiind ca suntem din Targu Mures si putem oferi usor suport in limba maghiara. Vom lansa o varianta SmartDreamers.com, care va fi disponibila oricarei companii. Vrem sa mergem pe piete mai mari din Vest. In Vest nu e nevoie de un face to face meetings, poti sa gestionezi vanzari de la distanta. SmartDreamers va fi echivalentul Hootsuite pentru recrutori. Compania isi creeaza cont pe site si de acolo va gestiona foarte usor toate canalele de social media si Google Ads, nu va fi nevoie sa lucreze cu o agentie de advertising. Va crea ad-uri din Smart Dreamers si le va avea distribuite pe toate platformele. Are informatii din Google Analytics.”

“Dupa investitie e cea mai buna perioada SmartDreamers. Ai mai multe resurse, dar esti mai serios. A crescut rapid echipa si a fost o provocare mare. Ai raportari normale, dar te si motiveaza ca nu vin doar bani din business, ci si o experienta din partea fondului. Overall ne-a ajutat foarte mult si ar fi fost foarte greu fara. Suntem 22 de persoane.Avem ambitii internationale. ne uitam inevitabil la investitii noi. Daca am fi ramas doar in Romania si ne-am fi concentrat pe profitabilitate, probabil nu aveam nevoie. Dar ne extindem pe alte piete si ne uitam la viitoare runde de investitii.”

Profitabilitate inainte de investitie

“Inainte de a avea investitia am urmarit profitabilitatea si am atins-o inainte de investitia 3TS Capital. Am avut un bridge investment de la angel investors ca sa ne ajute sa ajungem la seed investment. Stiam ca daca vrem sa reusim sa ajungem la investitori, trebuia sa ajungem punctul de break even. E specific pietei din Europa Centrala si de Est, te poate forta sa mergi catre break even intr-o etapa destul de timpurie, spre deosebire de Statele Unite unde viteza e diferita pe piata de venture capital.”

Dezvoltarea unui startup in Targu Mures

“La inceput a fost o provocare, pana am gasit o persoana in Bucuresti. Sunt avantaje. In Targu Mures, e mai usor de format o echipa de IT, nu e o echipa atat de puternica, iar la costuri salariale e mai bine. Dar e mai greu sa gasesti oameni de sales, de marketing. Pentru Budapesta a fost un avantaj.”