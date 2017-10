Iulia Martinescu, din Mehedinti, are idealuri mari: totul a inceput de la o povocare. A rugat-o pe bunica ei sa-i reproduca ia in care s-a casatorit si de acolo, totul s-a legat intr-un business cu mare potential intern si international. Iulia are in prezent o fabrica cu 50 de angajati din mainile carora ies ii si costume populare.