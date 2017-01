Compania low-cost Ryanair a depasit Lufthansa si a devenit astfel cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri in 2016, scrie Deutsche Welle.

"Lufthansa nu poate sa tina pasul cu Ryanair", titreaza ziarul nemtesc, dupa ce low-costul irlandez a transportat anul trecut 117 milioane de pasageri, cu 15% mai mult decat in 2015.

Astfel, grupul Lufthansa - din care fac parte si Austrian Airlines, Swiss si low-costul Eurowings, a cazut pe locul doi, cu 109,7 milioane de pasageri transportati in 2016, in crestere c doar 1,8% fata de anul anterior.

La trecerea Lufthansa pe locul doi a participat si greva pilotilor de anul trecut, in timp ce Ryanair si-a jucat rolul de low-cost si a lansat periodic sute de mii de zboruri la 3-5 euro. Chiar si asa, compania de linie intrece low-costul irlandez in ce priveste veniturile si a anuntat ca ar vrea sa introduca acces la Internet in cele mai multe din aeronavele sale.

Rynair s-a extins puternic in Europa si implicit in Romania, atat prin introducerea curselor externe, cat si a celor interne (intre Bucuresti si Timisoara) anul trecut.

Lufthansa a fost numita una dintre cele mai bune companii aeriene din lume (locul 10) si a doua cea mai buna companie aeriana din Europa, pe cand Ryanair se afla pe locul 5 in topul celor mai bune companii aeriene low-cost din Europa in 2016, potrivit Skytrax.