Cazarea la hotel pentru caini si pisici a devenit o moda in randul proprietarilor de animale ocupati, care nu reusesc sa gaseasca solutii pentru ingrijirea acestora in perioadele in care sunt plecati. Iata cat te costa sa iti lasi animalul de companie la un hotel de 5 stele.

Pentru o saptamana de cazare la un pet hotel, proprietarii platesc intre 100 de euro si 240 de euro cu garantia ca animalul lor preferat beneficiaza de servicii de cinci stele cum ar fi plimbari, camera separata cu toate facilitatile si ore de joaca. “De cele mai multe ori serviciile incluse sunt: supraveghere non stop a locatiei, plimbare de 2-3ori/zi si receptie non stop. Toate pet hotelurile ofera si camere cu web-cam, cu ajutorul careia proprietarul isi poate vedea animalutul”, spune Robert Caraman, instructor de dresaj si proprietarul Ringstar Club si Ringstar Pet Hotel.

Pet-hotelul ofera facilitati de cazare diferite de cele ale pensiunilor canine, spun proprietarii acestora. La pet hotel se ofera facilitati de cazare in camera similar celor de acasa, mobilate si decorate similar, in timp ce pensiunile canine ofera cazare in spatii mai simple (interior- exterior, padocuri, tarcuri, custi). Aceste facilitati, precum si confortul oferit de ele justifica plata pe zi a unor sume cuprinse intre 70 si 200 de lei, in functie de tipul de camera si serviciile oferite. Stapanii care vor sa ofere animalului de companie un serviciu exclusivist au la dispozitie si pachete categoria VIP, adica "Very Important Pet", unde limita este data doar de bugetul stapanului.

“Trebuie sa intelegem ca mutarea la un pet hotel produce o doza de stres in anumite cazuri. Stresul poate fi negativ, generat de schimbarea mediului si despartitea de stapan sau pozitiv, cand catelul este foarte incantat de multitudinea de factori noi. Ambele tipuri de stres au consecinte similare. Pentru a contracara efectele stresului, clientul poate solicita un tratament mai special, care sa includa activitati suplimentare. Acestea pot fi diverse, in functie de locatie cum ar fi loc de joaca, plimbari extra, alergare pe banda, periaj zilnic saudresaj” a mai declarat Robert Caraman, proprietarul Ring Star Pet Hotel.

Aflat la a noua editie, PetExpo – targul dedicate animalelor, se desfasoara intre 5 si 7 Mai la Romexpo, in Pavilion C6. In acest an, organizatorii vor aduce solutii complete pentru a sustine conceptul de lifestyle pentru animale de companie.

Sursa foto: Pixabay.com