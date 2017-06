Rusia are Transsiberianul, Spania are Al Andalus, Elvetia are Bernina Express care strabate Alpii, iar Romania are trenurile CFR care intarzie minute sau chiar ore intregi. Insa, paradoxal sau nu, tocmai acest lucru a starnit creativitatea a patru prieteni care, dintr-o gluma, au creat Transilvania Train - prima calatorie all inclusive cu trenul prin Romania.

Alexandra Grigore, Cristi Pitulice, Oana Pricop si Alina Deak, proprietari ai unor agentii de turism, au creat anul trecut un concept unic de calatorie cu trenul in tara, ceea ce se intampla de ani buni in Europa, numai daca ne gandim la celebrul Orient Express. Cum a aparut ideea?

"Ideea a avut doua fundamente: pe de o parte toata aceasta stagnare conceptuala in materie de inovare in turism in Romania, iar pe de alta parte, experentiele turistice pe care le-am avut cu trenuri in diverse tari ale lumii. Sunt trenuri turistice care circula cu succes in tari mai putin prietenoase din punct de vedere turistic decat Romania. Samburele acestei idei a pornit de la o gluma: Daca tot merge CFR-ul cu 30 de km/ora, cum am putea sa exploatam aceast lucru?", spun fondatorii Transilvania Train.

Ce este mai exact Transilvania Train

Transilvania Train este un eveniment cultural, puncteaza fondatorii, cu un program de scurta durata, dar "intens", in care turistii nu doar se plimba, ci si participa la diverse activitati. Calatoria are loc intre 31 august si 3 septembrie, pe traseul Brasov-Sighisoara-Medias-Alba Iulia-Sebes-Sibiu-Fagaras, intr-un tren inchiriat de la CFR Calatori si amenajat special, cu 5 vagoane de tip bar-bistro in care exista 46 de fotolii amplasate fata in fata, cu masa in mijloc, si cate un bar/vagon si aer conditionat. In total, in tren pot urca 230 de persoane.

"In acest moment CFR Calatori poate organiza fara probleme traseul care este un pic mai complicat: implica mai multe regionale, mijloace de tractiune diferite", spun fondatorii Transilvania Train, proiect sustinut si de autoritatile din Alba Iulia. "In materie de turism, in Transilvania cel putin, autoritatile locale sunt foarte receptive. In ceea ce priveste ministerul Turismului, aici, situatia este mai complicata".

Cat costa sa te plimbi cu Transilvania Train

Calatoria de 4 zile prin Transilvania costa 650 euro de persoana (pachetul Confort) sau 780 de euro de persoana (pachetul Premium). Pachetele includ: transport cu trenul si autocar, respectiv microbuz pe tot parcursul celor 4 zile; 3 nopti de cazare cu mic dejun inclus in hoteluri de 3 stele (pachetul Confort) sau de 4 stele (pachetul Premium); pranz si cina conform programului, 2 workshop-uri la alegere in ziua 2 si workshop-ul gastronomic in ziua 3, intrarile la obiectivele turistice, bauturile si gustarile din tren, precum si toate activitatile din tren sau din orasele de debarcare.

In plus, o echipa de 30 de ghizi locali, insotitori de tren, somelier si fotografi va asista in permanenta turistii.

Proiectul turistic targeteaza in prima faza romanii si expatii din Romania si apoi turistii straini. In ce priveste preturile, organizatorii spun ca in strainatate o experienta feroviara turistica nu coboara sub 1.000 de euro.

Nu veniturile sunt problema pentru acest gen de pachet turistic, ci intelegera conceptului.

"Romanii procedeaza cu serviciile turistice la fel cum procedeaza cu produsele de la supermarket: judeca dupa pret. Exclusiv dupa pret. Rar se apleaca sa citeasca eticheta sa se lamureasca de ce acel produs este mai scump. Multi oameni ne-au sunat sau ne-au trimis mesaje, prin care concluzionam ca nu au inteles conceptul si nu au citit programul: La banii astia plec in Grecia la all inclusive! Transilvania Train nu este un simplu pachet turistic, este o experienta in sine, este, daca doriti, un fel de croaziera all inclusive prin inima Transilvaniei. Timp de patru zile, pasagerii au absolut totul inclus, de la micul dejun pana la suveniruri, de la workshopuri pana la cine in aer liber", justifica organizatorii preturile care pot parea mari pentru unele persoane interesate de calatorie.

Pana acum, cei care si-au cumparat bilete pentru Transilvania Train au un profil "foarte variat", spun organizatorii, de la pensionari din Bucuresti, la tineri si expati. "Nu veniturile sunt problema pentru acest gen de pachet turistic, ci intelegera conceptului. Un explorator cultural activ, un antropolog amator, un naturalist pasionat, o persoana pozitiva si sociabila – acesta este pasagerul trenului nostru. Sunt oameni care au spus ca isi doresc sa vina cu noi, dar ca ar dori sa plateasca in transe. Sigur, vor plati in transe. Pretul pachetului nu a reprezentat o bariera in sine", mai spun ei.

Fondatorii Transilvania Train vor ca in fiecare an sa organizeze calatoria prin Transilvania si se gandesc si alte trasee, pe care nu vor sa le dezvaluie momentan.