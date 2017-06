”In urma cu 10-15 ani, Albania practic nu exista pe harta turistica a Europei. Incepand cu 2007 asistam la o crestere spectaculoasa pe segmentul de incoming: in 7 ani (2007-2014) s-a triplat numarul de innoptari ale turistilor straini, ajungand la peste 3,3 milioane in 2014. Si acest numar urca an de an”, arata un comunicat transmis joi de Corali Holidays, citand date oficiale ale guvernului albanez, scrie News.ro.

Numarul de sosiri in Albania ale cetatenilor straini s-a ridicat anul trecut la 4,73 milioane, in crestere de la 4,13 milioane in anul 2015, arata datele oficiale statistice.

In luna aprilie a acestui an, sosirile turistilor albanezi si straini in Albania s-au ridicat la circa 764.500, mai mult cu 17,8% fata de aprilie 2016, si la 2,28 milioane intre ianuarie-aprilie in acest an, in crestere cu 7,7% fata de perioada similara a anului trecut.

”O pondere semnificativa a hotelurilor de pe litoralul albanez functioneaza 8-9 luni pe ani, prelungind astfel sezonul si creand premisele turismului social”, adauga oficialii companiei.

De altfel, in toamna anului 2016, compania a derulat primul program avand ca destinatie principala Albania, un sejur in Durres combinat cu vizitarea altor locuri din apropiere si de pe traseul prin Macedonia vecina (Ohrid si Skopje).

“Pentru plecarea din septembrie 2017, tarifele pachetelor inca disponibile pleaca de la 229 euro/persoana pentru cinci nopti cazare cu demipensiune hotel trei stele transport autocar, ghid, vizitele din program plus o excursie optionala gratuita”, subliniaza Dumitru Luca, director general al touroperatorului.

El afirma ca Albania, ca si destinatie nou intrata in circuitul turistic, e inca ferita de influentele nefaste ale turismului excesiv.

“Putem spune ca practic nu exista baza materiala veche. Putinele hoteluri construite inainte de 1990 se mai gasesc doar in orasele principale. Peste 80% dintre hoteluri au vechime sub 10 ani. Din pacate insa, in multe locuri se construieste haotic, nu exista suficiente spatii verzi intre cladiri iar infrastructura locala este uneori depasita si cedeaza”, adauga Luca.

El spune ca, din pacate, principalul obstacol in cresterea traficului turistic catre Albania consta in infrastructura rutiera inca deficienta pe alocuri.

”Distanta Bucuresti – Durres este de mai putin de 1.000 km pe ruta uzuala (Ruse – Sofia – Skopje – Ohrid – Elbasan), insa calitatea precara a drumurilor pe mai multe portiuni din Bulgaria si indeosebi Macedonia, precum si trecerea prin mai multe controale de frontiera fac aproape imposibila parcurgerea ei intr-o zi-lumina. Acesta este unul din motivele pentru care Corali a optat pentru un traseu de noapte in cazul programelor proprii”, precizeaza Dumitru Luca.

Cei mai multi turisti straini vin din Italia, datorita distantei scurte si a tarifelor mult mai mici decat in tara lor. Urmeaza tarile ex-iugoslave si Europa centrala.

Corali Holidays, membru de 18 ani al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), este tour-operator specializat pe destinatiile Grecia, Bulgaria, Albania, Turcia, Spania, Cehia, Croatie, Slovenia, Muntenegru, Serbia, Polonia, Tarile Baltice, Italia si Portugalia

Sursa foto: Landscape Nature Photo/Shutterstock.com