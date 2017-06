Blue Air si Boeing a facut marti oficial o comanda ferma pentru sase avioane 737 MAX si isi pastreaza dreptul sa mai cumpere alte doua astfel de aeronave in aceleasi conditii, compania devenind astfel primul operator de Boeing 737 MAX din Romania. In plus, Blue Air va inchiria alte doisprezece Boeing 737 de la Air Lease Corporation, partenerul cu care a inceput in acest an colaborarea.