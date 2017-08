Operatorul aerian va achizitiona pana in luna octombrie trei noi aeronave noi cu profil lung-curier, cu o raza de actiune de pana la 10.000 km si cu o capacitate de cel putin 225 de locuri.

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat in primavara ca Tarom va cumpara doua avioane long-curier pana la sfarsitul acestui an, insa fara sa precizeze cand mai exact.

Alin Burcea, presedintele Asociatiei Patronale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT), sustine ca achizitia celor trei aeronave noi va conduce la noi rute directe pe care operatorul aerian le va introduce, pe destinatii populare, precum Statele Unite, Canada sau China.

“Tarom va iesi la atac si va cumpara trei aeronave noi. Lucrurile vor incepe sa se miste pe rutele internationale, iar vizate sunt rutele directe catre SUA, Canada si China. (…) Ma astept ca prima destinatie sa fie Beijing, capitala Chinei - sunt peste 90% sanse sa se realizeze aceasta ruta in cursul acestui an. Tot pe lista ar fi si New York si posibil un alt mare oras din Canada”, a declarat Alin Burcea, in cadrul unei intalniri cu jurnalistii.

Potrivit acestuia, Statele Unite si zona Americii de Sud reprezinta o destinatie tot mai cautatade turistii romani. Alin Burcea, proprietarul Paralela 45, sustine ca pentru acest an a rezervat 12 grupuri in regim charter pentru Statele Unite, fiind o cerere tot mai mare.

Executivul agentiei Paralela 45 sustine ca numarul ridicat de cereri pe piata locala, cat mai ales al pachetelor turistice din tari exotice ca Mexic, Cuba sau Mauritius va conduce si la o imbunatatire a rezultatelor companiei pe care o conduce, mizand pe un scenariu in care activitatea companiei la nivel local va inregistra o crestere de circa 20%.

“Surprinzator este ca a crescut numarul cererilor <<early booking>>, in detrimentul plecarilor <<last minute>>, astfel tot mai multi romani decid sa isi achizitioneze pachete turistice de vacanta cu mai mult timp in urma. (…) Spania a fost vedeta acestui an, a crescut mult, am ajuns sa avem locuri achizitionate in garantie din Iasi catre Costa Brava. O sa avem din Iasi o alta destinatie spre Spania, din Cluj, la fel si din Craiova. Spania este ca un magnet pentru locatiile din Romania, la fel si Grecia”, a mai adaugat Alin Burcea.

Compania Tarom a anuntat inceperea procedurii de achizitie a trei aeronave de tip widebody prin intermediul unei operatiuni de leasing (financiar, operational, etc). Conform anuntului Tarom, aeronavele ar trebui sa de tip widebody, echipate cu doua motoare, sa fie din generatia actuala de aeronave si ”cu cel mai mic cost posibil de combustibil pe cursa si/sau pe loc oferit”.