Daca ti-ai planificat o vacanta in SUA sau trebuie sa pleci peste Ocean cu jobul, atunci e musai sa faci un drum pana la Ambasada SUA in Romania pentru a solicita o viza de SUA. Atentie, insa, obtinerea vizei SUA nu garanteaza intrarea in Statele Unite. Viza doar indica faptul ca un ofiter consular al SUA a stabilit ca sunteti eligibil sa solicitati intrarea in State.

Orice cetatean care vrea sa intre in SUA trebuie sa obtina o viza (temporara sau de imigrare). Vizele temporare de SUA sunt eliberate turistilor, oamenilor de afaceri, studentilor sau specialistilor care solicita sederea pe o anumita perioada de timp in SUA. In functie de scopul calatoriei pe care vrei sa o faci, ti se va stabili tipul de viza de care ai nevoie. Vezi AICI de ce tip de viza ai nevoie.

Cum se solicita viza SUA

Dupa ce ati stabilit tipul de viza, urmatorul pas este sa achitati taxa de viza. Taxa (in lei) se poate achita in oricare sucursala BRD Groupe Societe Generale. Taxa de solicitare pentru majoritatea tipurilor obisnuite de vize temporare ( turistice, de afaceri, de student si pentru schimburi culturale) este de 160 de dolari, potrivit site-ului Serviciului de Informatii Vize SUA pentru Romania.

Vezi AICI lista cu tipurile de viza si valoarea taxelor

Foto: Shutterstock.com / Marquisphoto

Urmatorul pas este completarea formularului DS-160. Acesta trebuie completat si trimis online inainte de sustinerea interviului la Ambasada SUA. Atentie, toate informatiile pe care le scrieti in formular trebuie sa fie corecte. Odata ce ati terminat de completat formularul (apasand butonul "Submit") nu mai puteti face modificari.

Formularul DS-160 este disponibil AICI.

Urmatorul pas in obtinerea vizei pentru SUA este interviul la Ambasada. Pentru intreviu trebuie sa stabiliti o programare, fie online, fie sunand la call center. Pentru programare trebuie sa aveti urmatoarele documente:

un pasaport valabil pe durata calatoriei in SUA cu o data de valabilitate care sa depaseasca cu cel putin sase luni perioada pe care intentionati sa o petreceti in Statele Unite (exceptand situatia in care acordurile speciale incheiate cu o anumita tara prevad anumite exceptii. Romania a incheiat un acord specific in acest sens). Daca in pasaportul tau sunt incluse una sau mai multe persoane, fiecare persoana care doreste viza trebuie sa depuna cate o solicitare

Chitanta de plata a taxei de solicitare a vizei

Pagina de confirmare a formularului DS-160

O adresa de e-mail

In cazul in care solicitarea a fost aprobata, pasaportul care contine viza pentru SUA poate fi livrat la domiciliu sau la birou sau poate fi ridicat de la sediul TNT selectat in momentul in care ati facut programarea.

La livrarea sau ridicarea pasaportului cu viza de SUA trebuie sa prezentati un act de identitate si numarul UID (numarul UID il gasiti pe pagina de confirmare sau accesandu-va contul).

Daca o terta persoana va primi sau ridica documentele in numele tau, aceasta trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

Cartea de identitate a solicitantului sau o copie dupa acesta;

Propria carte de intentitate;

O scrisoare de imputernicire din partea solicitantului de viza, care da dreptul tertei persoane sa ridice pasaportul. Scrisoarea de imputernicire trebuie sa contina urmatoarele: numele reprezentatului legal (exact ca in actul de identitate), numele si data nasterii solicitantului de viza.

Ce trebuie sa faceti daca vreti sa va reinnoiti viza SUA

In cazul in care aveti nevoie sa va reinnoiti viza pentru SUA, procesul de solicitare a vizei este acelasi ca atunci cand ati facut-o prima data. Chiar daca pasaportul pe care a fost aplicata viza expira, aceasta este in continuare valabila. Puteti calatori in SUA cu pasaportul vechi, care contine viza valabila, si noul pasaport, valabil.

Programul de reinnoire a vizei include urmatoarele categorii de vize: B1/B2 (Afaceri/Turism), F, J, M (Studii si Programe de Schimburi Culturale), C1/D (Membri de Echipaj), I (Reprezentanti Media), O-1 (Abilitati Extraordinare), O-2 (Insoteste sau asista posesorul de viza O-1) si O-3 (Dependent de O-1 sau O-2).

Este important de stiut ca solicitarea unei vize cu pasaport temporar va avea ca efect limitarea valabilitatii vizei. Daca ati obtinut in trecut o viza cu un pasaport temporar, vi se va solicita sa prezentati un pasaport biometric inainte de eliberarea unei alte vize. Pentru a evita eventuale intarzieri in procesarea vizei, va rugam sa prezentati un pasaport biometric. Pasapoartele biometrice romanesti au o valabilitate de cinci ani. Daca pasaportul pe care il aveti este valabil pentru un an, este un pasaport temporar.

SUA adopta reguli mai stricte pentru acordarea vizelor

In luna mai 2017, Guvernul SUA a adoptat un nou chestionar pentru solicitantii de viza. Un oficial de la Departamentul de Stat a declarat ca aceasta inasprire a controalelor se aplica tuturor solicitantilor de vize despre care un agent consular considera ca are nevoie de informatii despre conturile pe care acestia le detin pe retele de socializare, informeaza News.ro. El a apreciat ca numai 1% din cei peste 13 milioane de solicitanti anuali de vize din intreaga lume in Statele Unite va fi afectat de aceste noi reglementari.

”Solicitantii de viza vor trebui sa furnizeze informatii suplimentare, si anume conturile lor de pe retele de socializare, seriile fostelor lor pasapoarte, informatii suplimentare despre membrii familiilor lor si un istoric mai lung al calatoriilor lor, locurilor de munca si contactelor”, a spus oficialul.

Aceste noi proceduri decurg dintr-un memorandum al presedintelui Donald Trump datand din 6 martie 2017 cu privire la consolidarea controalelor solicitantilor de viza.

Citeste si: Romanii pot calatori in Canada fara viza: acordul CETA a trecut de Parlamentul European

Sursa foto: UTBP / Shutterstock