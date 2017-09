Aproximativ 120.000 de pasageri din Romania au fost afectati in ultimii trei ani de zboruri intarziate sau anulate, dupa datele colectate de AirHelp, companie specializata in obtinerea de compensatii pentru persoanele aflate intr-o astfel de situatie.

Din totalul numarului de zboruri programate in ultimele 36 de luni, peste 1.500 nu si-au respectat programul de zbor, cele mai multe astfel de intamplari avand loc la nivelul anului 2016, cand 566 de zboruri au fost intarziate sau anulate.

La nivelul anului 2017, pana in luna august inclusiv, 356 de curse au creat probleme unui numar de aproape 31.000 de pasageri romani. Daca toti acestia ar aplica pentru despagubire, asa cum sunt indreptatiti, conform Directivei Europene nr.261/2004, suma ce ar trebui achitata de catre operatorii aerieni s-ar ridica la aproape 9 milioane de euro.

Tot la nivelul anului 2017, cea mai aglomerata zi pe aeroporturile din Romania a fost 18 august, data la care erau programate 285 de zboruri cu plecare din Romania. Dintre acestea, 29 au avut intarzieri intre 15 si 180 de minute, doua au avut intarzieri mai mari de trei ore, respectiv alte doua au fost anulate. Din aproximativ 34.000 de pasageri din acea zi, 450 sunt eligibili pentru compensatii, sumele totale fiind de aproape 138.000 de euro pentru cele patru zboruri.

Daca ne raportam la ultimii trei ani, limita maxima de la momentul cursei pentru solicitarea despagubirilor, valoarea totala a totala a acestora s-ar ridica la 34 de milioane de euro.

”Multi pasageri nu-si cunosc drepturile si, desi sunt eligibili pentru compensatie, nu stiu cum sa o obtina sau de unde sa inceapa. Daca ne gandim ca simpla scanarea a boarding pass-ului ii ajuta sa-si verifice eligibilitatea, iar noi le facilitam accesul la compensatii - reprezentandu-i inclusiv in instanta daca se ajunge acolo-, procesul ar trebui sa fie foarte usor. Insa, Romania nu a fost obisnuita cu astfel de abordari. Ganditi-va ca numai 2% din populatia globala isi cunoaste drepturile si numai aproximativ 1% primeste vreodata despagubirile la care are dreptul. Nu avem cifre despre numarul global de persoane care solicita despagubiri”, spune Stefan Radu, country manager pe Romania la AirHelp.

Prin comparatie, o tara ca Polonia are aproximativ 330.000 pasageri afectati, cu o valoare eligibila a compensatilor de aproape 91 milioane de euro, in timp ce Cehia are mai mult de 135.000 de pasageri afectati, iar Bulgaria mai putin de 50.000.

Rata mica de aplicare pentru compensatii a determinat AirHelp sa intre in Romania.

„Va dau cateva exemple recente. La prima problema cu zborurile TAP Portugal am avut o rata de aplicare sub 10%. La cea din urma, rata s-a dublat. Iar in prezent, din cauza anularilor zborurilor Ryanair din septembrie si octombrie, avem de trei ori mai multi pasageri care cer despagubiri. In acest caz, persoanele afectate pot primi compensatii de pana la 400 de euro, indiferent de pretul platit pe biletul de avion daca Ryanair nu le-a anuntat de anulare printr-un mesaj personal, nu comun catre baza de date, cu cel putin 14 zile inainte de decolare. De asemenea, operatorul aerian trebuie sa le ofere o destinatie alternativa spre care sa decoleze cu cel mult doua ore inainte de ora initiala si sa aterizeze la cel mult patru ore dupa cursa stabilita initial. Si acestea sunt cazurile aduse in atentia presei. Insa, zilnic, pe aeroporturile din toata tara se inregistreaza intarzieri, iar pasagerii ne contacteaza”, spune Stefan Radu.

In general, anularile si intarzierile pot aduce pasagerului compensatii de pana la 600 de euro. Valoarea despagubirii depinde de durata zborului si distanta pana la destinatie, respectiv motivul anularii sau intarzierii.

AirHelp este liderul mondial in obtinerea compensatiilor pentru pasageri, ca urmare a intarzierii, anularii sau supraincarcarii zborului. Din 2013, cand AirHelp a fost fondata, compania a ajutat peste trei milioane de pasageri sa primeasca despagubiri, in valoare de peste 160 de milioane de euro, la nivel mondial. AirHelp are reprezentante in Europa, Asia si America de Nord, care deservesc 30 de tari, oferind asistenta in 16 limbi. Compania are peste 500 de angajati la nivel mondial.

