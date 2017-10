Wizz Air va zbura zilnic intre Bucuresti si Atena si in zilele de miercuri si duminica intre Cluj-Napoca si capitala elena. Bilete de avion au fost deja puse in vanzare si includ un bagaj de mana mare si unul mic.

Atena este o destinatie perfecta atat pentru o vacanta de mai lunga durata, cat si pentru evadari scurte, de week-end, ce ofera o varietate larga de activitati pentru toate gusturile: de la plaje insorite tot timpul anului, gastronomie delicioasa, cafenele sofisticate sau strazi linistite, marginite de portocali sau lamai. Ca leagan al civilizatiei si capitala istorica a Europei, Atena are un patrimoniu cultural bogat fiind in acelasi timp un oras seducator, cu vibratii moderne, un loc fascinant pentru turisti care il pot vizita in orice perioada a anului.

Recent, Wizz Air a lansat functia fare lock prin care clientii pot bloca pretul unui bilet de avion pentru 48 de ore. In plus, compania a anuntat ca nu va mai percepe un tarif aditional pentru bagajul mare de mana adus la bordul aeronavelor sale, pe oricare dintre zborurile companiei, incepand cu 29 octombrie 2017.

Wizz Air a transportat din si catre Romania 5,5 milioane de pasageri in 2016, ceea ce a plasat-o pe primul loc. Compania a fost urmata, in ordine, de Blue Air, Tarom si Ryanair.