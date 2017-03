Vorbim din ce in ce mai mult de "comodizarea platilor", urmand sa intalnim din ce in ce mai des magazine care ofera plati cu un singur click si, mai important de atat, asistam la o tendinta de personalizare, spune, in cadrul emisiunii "Iesit din Tipar", Marius Costin, country manager la PayU.

Din ce in ce mai multe magazine isi gandesc business-ul pentru a oferi o experienta cat mai personala si mai aproape de ce si-ar dori clientii. "Bineinteles, uneori cu succes, alteori cu mai putin succes, insa, per total, aceasta va fi una dintre principalele tendinte la care vom asista anul acesta, in .ro", puncteaza managerul PayU.

Traficul de mobile este mult mai dinamic decat platile prin mobil. "Este adevarat, e destul de greu sa introduci atatia digits cand faci o plata mergand in masina, sau in metrou. Cam 30% din platile cu cardul au devenit, insa, mobile", spune Marius Costin. "Cardul a fost intodeauna starul metodelor de plata din Romania, reprezentand 11% din totalul platilor si 95% din metodele de plata digitale. Nu va fi prea curand detronat. Pana acum cativa ani platile digitale erau 10%, am crescut spectaculos...cu un punct procentual. Sa vedem partea pozitiva!", spune, zambind, oficialul PayU.

Anul 2016 a fost unul dintre cei mai agresivi la nivel de crestere, legislatia "ne prinde din urma", avem un procesator de plati licentiat Payment Service Directive (PSD) in piata si va veni curand PSD 2, un nivel de reglementare absolut normal in piata. "Trebuie sa avem grija de cumparatori, comercianti, deci reglementatorii se misca, piata se misca. Trebuie sa facem si noi ceva! Accentul ramane pe zona de educatie".

