FashionUp, magazin online de haine si accesorii, estimeaza o cifra de afaceri de aproximativ 35 milioane lei in 2017. In primele cinci luni ale anului vanzarile au fost de 14 milioane lei in cele trei tari in care FashionUP este prezent, anul acesta fiind unul important pentru consolidarea pozitiei in Bulgaria si Ungaria, conform companiei.