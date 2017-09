Tehnologia si gadget-urile ne fac viata mai usoara, insa atunci cand au loc furtuni sau alte evenimente meteorologice extreme, smartphone-ul a carui baterie nu rezista mai mult de cateva ore s-ar putea sa fie la fel de folositor precum un cartof. Care sunt dispozitivele care ar putea sa iti fie cu adevarat folositoare in cazul unei furtuni, precum cea asteptata miercuri in tara ?

Generatoare

O pana de curent nu este tocmai neobisnuita in cazul unei furtuni, mai ales daca locuiti intr-o zona rurala. In aceasta situatie, un generator electric devine cel mai folositor lucru dintr-o gospodarie, acestea avand in general autonomii de la 3 ore pana la 16 ore. Un astfel de generator il puteti cumpara cu o reducere de 22% de aici.

Lanterne cu dinam, solare sau reincarcabile

Daca ati uitat sa schimbati bateriile recente, lanternele obisnuite s-ar putea sa nu va fie de prea mare folos in situatii de urgenta. Solutiile sunt lanternele simple si ieftine, pe baza de dinam, precum cea de aici, care ofera 25 de minute de iluminat dupa ce ati rotit bratul acesteia timp de doua minute.

O alta solutie sunt lanternele sau felinarele cu incarcare solara sau la priza, precum cea de aici, vanduta in prezent cu o reducere de 30%.

Jocuri si alte activitati

Ce poate sa fie mai rau decat sa fii nevoit sa stai in casa perioade indelungate de timp din cauza unor evenimente meteo extreme? Sa fii nevoit sa stai in casa perioade indelungate de timp cu niste copii plictisiti din cauza ca nu pot sa foloseaza tableta, laptopul sau telefonul ramas fara baterie. In acest caz solutia este revenirea la jocurile traditionale, care nu necesita electricitate… si pentru ca tot s-a terminat sezonul Game of Thrones, de ce nu un joc Monopoly Game of Thrones Edition?

Pompe submersibile

Daca ati avut ghinionul sa aveti subsolul sau chiar casa inundata de ploaie, o pompa submersibila pentru apa murdara va fi cel mai bun ajutor. O astfel de pompa poate sa fie achizitionata de aici, cu o reducere de 26%.

Radio care nu necesita baterii

Desi suna precum ceva din secolul trecut, un radio care poate sa fie incarcat manual sau cu ajutorul panoului solar va fi folositor in situatii critice, atunci cand nu puteti accesa cu laptop-ul sau smartphone-ul site-urile de stiri sau de social media pentru a afla cele mai recente evenimente. Un astfel de radio poate sa fie cumpara de aici.

Senzor ferestre

Ti s-a intamplat vreodata sa fii plecat de-acasa atunci cand tocmai a inceput o furtuna puternica si sa te intrebi daca ai inchis ferestrele? Ca sa nu mai faci un drum inapoi, poti instala un senzor pentru usi si ferestre. Acesta poate sa fie utilizat impreuna cu o aplicatie pentru iPad care permite accesul si controlul casei de la distanta. Un astfel de dispozitiv poate sa fie achizitionat de aici.

Umbrele

Poate cel mai elementar “dispozitiv” in caz de furtuna este umbrela. O simpla umbrela costa doar cateva zeci de lei, insa pentru cei care vor sa faca si din aceasta un gadget, recent au aparut versiuni “imbunatatie”, realizate din fibra de sticla si dotate cu lanterne. O astfel de umbrela poate sa fie achizitionata de aici.

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat si poate primi comisioane datorita linkurilor de mai sus. Alegerea produselor din articol este independenta de orice colaborare cu retailerii.



Sursa foto: Shutterstock