Dupa aproape 10 ani ani petrecuti in banking, Ema Diea si-a continuat activitatea profesionala in pozitii de management in cadrul unora dintre cele mai cunoscute spitale si clinici din Romania: Pro-Life, Hiperdia, Regina Maria sau Amethyst Radiotherapy. Experienta dobandita in cadrul acestor companii i-a permis sa inteleaga aspectele legate de un business medical, si in timp, a putut sa-si asume responsabilitati din ce in ce mai complexe, inclusiv la nivel international. In prezent, Ema conduce echipa de corporate communication and business development a unui spital vienez.

Neavand studii in medicina, a intrat in domeniul serviciilor medicale prin antrepronoriat. Mai exact, in anul 2005 a luat decizia de a deveni partener si director general al centrului medical Pro-Life. A fost o decizie care i-a schimbat traseul profesional. Dupa ce a reusit sa dezvolte Pro-Life, l-a vandut catre Hiperdia si in decursul procesului de vanzare i s-a oferit oportunitatea de a ramane in Hiperdia ca COO si sa isi continue astfel cariera de manager in domeniul serviciilor medicale.

“A fost o schimbare majora a vietii mele profesionale, considerata foarte riscanta la momentul respectiv de multi apropriati. Dar, din fericire, am fost o echipa care a transformat un risc intr-o oportunitate si in succes”, a precizat Ema Diea.

Ema reuseste sa combine viata personala cu cea profesionala cu mai mult succes in prezent decat acum 20 de ani. “Poate este datorita faptului ca in Austria conceptul de echilibru al vietii profesionale cu cea personala este mai bine impamantenit sau poate datorita faptului ca m-am mai maturizat eu”, a spus Ema Diea.

De la o cariera in banking la una in domeniul medical

In prezent, ea conduce departamentul de corporate communication si business development, care are rolul de a face cunoscute activitatea si competentele medicale ale spitalului Wiener Privatklinik (WPK) si a specialistilor sai in randul medicilor si publicului austriac si international. WPK are o adresabilitate internationala, astfel, aproximativ 40% din totalul pacientilor sunt din afara Austriei. Multi dintre pacientii internationali sunt din Europa de Est si din Rusia, dar si din tarile din Golf. Pacientii romani reprezinta aproximativ 20% din numarul total al pacientilor straini tratati in cadrul spitalului, fiind a doua nationalitate straina ca pondere, dupa pacientii din Rusia.

Ema Diea considera ca, un sistem de sanatate are rolul de a mentine populatia respectiva sanatoasa prin preventie, masuri profilactice si prin asigurarea tratamentelor necesare la timp. Potrivit unor rezultate prezentate intr-un studiu Eurostat, in 2011 Romania avea o pondere de 11,1% a populatei cu nevoi medicale neacoperite, cel mai ridicat procent din Europa, iar in Austria si Norvegia acest procent defavorabil fiind de doar 0.4%. Ea sustine ca un procent atat de ridicat de oameni care nu pot sa-si rezolve problemele medicale ar trebui sa fie un mare punct de alarma pentru toti factorii decizionali si operationali ai sistemului de sanatate, care sa duca la o monitorizare constanta a functionalitatii sistemului si la implementarea de check point-uri ale proceselor, astfel incat derapajele sa fie foarte repede semnalate si remediate.

“Am lansat anul trecut reprezentanta WPK Romania. Scopul acestei reprezentante este sa ofere pacientilor romani informatiile necesare si o accesibilitate usoara si rapida la tratamentele de care au nevoie si de care ar putea beneficia la spitalul din Viena”, a spus Ema.

In ceea ce priveste investitiile, compania prefera sa le aloce catre dezvoltarea spitalului. In ultimii 20 de ani actionarii au reinvestit tot profitul in spital, in echipamente, cladiri sau renovari, cel putin 10 milioane de euro in fiecare an. Acum doi ani a fost inaugurata o cladire de 10.000 mp in care au fost investiti 17 milioane de euro.

“Am negociat facilitati speciale pentru pacientii nostri cu linii aeriene (Lufthansa/Austrian Airline) si cu unitati de cazare din Viena. Prin aceste parteneriate le putem oferi pacientilor romani posibilitatea de a modifica datele de plecare-sosire ale zborului fara costuri suplimentare si discount-uri de pana la 60% la cazare de 3, 4 si 5 stele, in hotelurile partenere din Viena”, a mai spus romanca.

Compania nu are in plan sa construiasca clinici in alte tari, considerand ca este foarte dificil, dar vrea sa aduca pacienti in spitalul din Viena.