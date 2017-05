A fost odata ca niciodata, nu cu mult timp in urma, o vreme cand companiile incercau sa genereze noi afaceri prin trimiterea de mesaje de marketing catre potentiali clienti prin posta. Publicitatea prin corespondenta sau "junk mail " - trimiterea unui pliant sau a unei scrisori catre oricine pentru care firma detinea o functie, o adresa fizica sau un cod postal - era destul de nesofisticata, deseori ridiculizata sub denumirea de abordare "scattergun" (fara discernamant).

Desi unii inca o folosesc, altii au cautat sa exploateze impactul mai mare, creativitatea si trasabilitatea marketingului digital atunci cand incearca sa disemineze un mesaj sau sa identifice cererea.

Unele metode se bazeaza in continuare pe date relativ mici, cum ar fi o adresa de e-mail, in timp ce altele combina multe date, de la achizitiile anterioare pana la istoricul de navigare.

Cu toate acestea, prea multe dintre eforturile actuale de marketing si comunicare catre clienti din sectorul financiar continua sa foloseasca abordarea scattergun.

O mai mare precizie in gasirea tintei vine numai cu o mai buna cunoastere sau, mai precis, cu date. In economia noastra bazata pe cunoastere din ce in ce mai digitalizata, noi generam, adunam si analizam date la un volum si la viteze care se accelereaza exponential.

Pasul catre inteligenta artificiala

Prin accesul la date de inalta calitate, programele de inteligenta artificiala (AI - eng.) pot asigura ca mesajele catre clienti si comunicarea cu acestia duc la indeplinirea obiectivului de fiecare data. Cu cat un program AI cunoaste mai bine preferintele si prioritatile clientului, cu atat mai bine poate sa satisfaca si chiar sa anticipeze nevoile viitoare.

Deja, aplicatiile bazate pe AI propun actiuni si recomandari pentru consimtamantul utilizatorilor printr-un click al mouse-ului sau prin atingerea unui ecran inteligent. In scurt timp, aceste interfete vor disparea, lasand doar o conversatie intermediata de AI intre client si furnizorul de servicii financiare.

Suna exagerat? In piata de electronice de uz domestic exista o concurenta din ce in ce mai acerba intre gigantii tech - Amazon, Google, Apple si Microsoft participa la aceasta cursa - pentru a oferi asistentul virtual dominant. Potrivit Forrester, Amazon a vandut sase milioane de boxe inteligente Echo in 2016, fiecare dintre acestea fiind condusa de asistentul personal inteligent Alexa. De la producatorii de masini pana la producatorii de aparate electrocasnice, compatibilitatea cu Alexa sau echivalentii Google (Assistant si Home) este un "must-have" anul acesta.

Selectand un asistent virtual, apoi comandandu-i sa execute diverse sarcini, actiuni si achizitii prin instructiuni verbale, va imbarcati intr-o calatorie din ce in ce mai cooperanta. Asistentul va incepe sa va anticipeze mai eficient cerintele (actionand sau plasand comenzi in mod automat, fara a fi nevoie sa i se spuna), efectuand ajustari dupa fiecare schimb de date sau, sau cum s-ar putea spune, invatand din fiecare conversatie. Pentru a va optimiza investitia, puteti selecta produse pe baza compatibilitatii cu asistentul virtual ales de dvs. - sau cu recomandarea acestuia. Alexa va poate influenta atat cat il influentati.

Care e contributia AI in sistemul bancar?

Ce aduce acest lucru pentru banci? In prezent, bancile interactioneaza cu clientii printr-o varietate de canale, de la sucursala la telefonie la website la aplicatii. In mod inevitabil, o multime de date potential utile scapa, date care altfel ar putea ajuta la trasarea unui profil al clientului din ce in ce mai detaliat si mai precis.

Deja robotii de chat (ChatBots) fac pasi importanti in procesul de interactiune mai naturala pentru client si mai utila pentru furnizor in ceea ce priveste intelegerea si evaluarea nevoilor viitoare. Ca si in cazul asistentilor virtuali care gestioneaza aproape invizibil casele noastre, interfetele AI ale bancilor ar putea, de asemenea, schimba peisajul experientei utilizatorilor, deoarece acestea ajung la utilitate maxima.

Inteligenta artificiala exista de ceva vreme in birourile bancilor, dar se dezvolta rapid, preluand noi roluri, si ar putea deveni o competenta de baza in viitorul apropiat, devenind extrem de importanta in eforturile de optimizare a interactiunilor cu clientii, asigurandu-se ca acestea se aprofundeaza si se extind in timp pentru a sustine relatii valoroase si de incredere.

S-ar putea spune ca bancile se indreapta catre faza "curatoriala", programele AI facand recomandari bazate pe experienta anterioara, in acelasi mod in care Spotify ar putea recomanda o melodie sau Netflix un program TV...

Sursa foto: Willyam Bradberry_Shutterstock