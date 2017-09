Diverta, retailer integrat in domeniul cartii, papetariei si jucariilor, a deschis in ParkLake Shopping Center cel de-al 29-lea magazin al retelei.

„Diverta ParkLake este al treilea magazin deschis in acest an. Investitia este de 50.000 euro si ne asteptam la vanzari de 2.000 euro/mp in primul an. 50% din suprafata acestui magazin este dedicata papetariei, data fiind cererea acestui segment in centrul comercial.” a declarat Amalia Buliga, CEO Diverta

Magazinul este amenajat pe o suprafata de 220 mp si ofera articole scolare, produse office, cele mai recente carti aparute pe piata si besteseller-urile anului, jucarii creativ-educative sau de indemanare, precum kendama. Oferta de papetarie pentru scoala si office ocupa un loc important in mixul de produse, avand peste 9.000 de articole. In zona de papetarie se regaseste si un serviciu de copertare a manualelor/caietelor, util in special pentru cele cu dimensiuni atipice.

Diverta este principalul retailer integrat in domeniul cartii, papetariei si jucariilor, cu o retea de 29 de magazine la nivel national, localizate in cele mai importante centre comerciale si in puncte cheie ale oraselor, insumand o suprafata comerciala totala de peste 7.000 mp. Valoarea medie a unui bon in magazinele Diverta este de 60 de lei fara TVA.

Pe langa gama variata de produse comercializate, Diverta mai pune la dispozitie clientilor ParkLake Shopping Center posibilitatea de a-si achizitiona bilete la cele mai in voga evenimente prin Eventim – cea mai mare platforma online de comercializare a biletelor la peste 11.000 de evenimente atat din Romania, cat si din Europa.