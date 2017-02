Digital Banking este un termen tot mai folosit de catre banci si, daca vrei sa interactionezi cu banca la distranta si in siguranta este bine sa intelegeti ce inseamna. Marian Ignat, director executiv digital banking in cadrul BCR, a explicat intr-o noua lectie pe Scoala de Bani ce servicii de digital banking au ajuns sa ofere majoritatea bancilor si cum sa faci tranzactii cat mai sigure pe Internet sau folosindu-va de Mobile Banking.

Pe scurt, digital banking inseamna sa accesezi serviciile bancare la distanta, folosind telefonul mobil sau calculatorul/laptopul de acasa sau de la serviciu, cat si acele terminale self-service (bancomate si mutifunctionale inteligente) pe care le gasesti in diverse sucursale bancare si pe care poti sa realizezi diverse tranzactii complexe, ajungand pana la consiliere video, nu doar retrageri de numerar.

"Digital banking inseamna efectiv sa faci banking in prezent. Sa ai convenienta vis-a-vis de serviciile bancare, sa ai control total asupra finantelor proprii, sa iti platesti facturile prin telefonul mobil, prin serviciile de Internet Banking sau terminalele self-service", a precizat expertul BCR.

El este convins ca unitatea bancara va ramane in continuare un pilon principal in relatia client - banca, pentru ca in momentul in care ai nevoie de consiliere, cum este cazul accesarii unui credit ipotecar, te vei duce intr-o sucursala.

Cele mai utilizate servicii pe care le poti efectua prin digital banking

Majoritatea bancilor ofera servicii de Online Banking si Mobile Banking, solutii securizate prin care clientul poate efectua mai multe operatiuni:

verificarea conturilor proprii, atat pentru sold, cat si pentru tranzactiile sau retragerile efectuate de pe acestea

efectuarea de plati in lei sau valuta

deschiderea de conturi curente sau de economii in lei si in alte valute

schimburi valutare intre conturile proprii

deschiderea de depozite sau conturi de economii

accesarea de oferte personalizate de creditare

plata facturilor la utilitati

plata taxelor catre autoritatile locale sau centrale

Ce trebuie sa stii despre siguranta interactiunilor digitale cu banca

In general, una dintre principalele temeri ale clientilor cand vine vorba de a face tranzactii bancare prin Internet sau pe telefonul este cea a sigurantei. Specialistul in digital banking ne dau asigurari ca solutiile de Internet Banking si Mobile Banking sunt 100% sigure, bancile oferind o serie de elemente de siguranta, dar si clientul trebuie sa fie atent la cateva detalii pentru a evita orice frauda.

Din start, precizeaza Marian, orice client trebuie sa stie ca informatia dintre el si banca este criptata, ceea ce inseamna ca datele transmise sunt protejate. Pe de alta parte, accesul in aplicatiile de Online sau Mobile Banking se face pe baza unei reguli foarte simple, iar clientul se va autentifica intotdeauna folosind cel putin doua din trei elemente de siguranta, cum ar fi 1) parola si user 2) telefonul mobil sau un token 3) un element de biometrie, in piata fiind deja o solutie care permite accesul aplicatiei cu cititorul de amprenta al telefonului mobil

Solutiile de Internet Banking respecta si ele anumite reguli. De exemplu, aplicatia se deconecteaza daca nu este utilizata pentru o perioada de timp, in general 10-15 minute. In plus, daca sunt incercari esuate de autentificare in aplicatie, contul este blocat, acest lucru fiind necesar pentru a proteja clientul in cazul unei tentative de frauda. Daca pur si simplu ai uitat parola, vei putea sa il deblochezi sunand la banca.

De asemenea, pentru a creste si mai mult securitatea interactiunilor digitale cu banca, un client trebuie sa se asigure ca acceseaza aplicatia de Internet Banking a bancii de pe site-ul oficial si nu de pe un website care seamana sau are un nume usor schimbat. Apoi, este bine sa te asiguri ca adresa web din browser a solutiei de Internet Banking incepe cu "https" si nu doar cu "http", s-ul de la final fiind indicativul ca este o conexiune securizata.

De asemenea, expertul BCR recomanda sa aveti pe calculatorul prin care accesati aplicatia de Internet Banking si o solutie de antivirus actualizata. In plus, pentru utilizatorii de Mobile Banking, Marian Ignat recomanda sa isi protejeze telefonul cu un PIN si, de asemenea, cu o solutie antivirus.

Banca nu iti va trimite niciodata mesaje in care sa iti solicite codul PIN de la card sau datele de autentificare la solutia de Internet Banking. Este foarte important sa nu iei in considerare astfel de mesaje si chiar sa informezi banca cand se intampla.

In momentul in care faceti cumparaturi online, pentru a evita orice frauda, este recomandat sa platesti cu cardul doar pe site-uri cunoscute sau accesate in trecut de prieteni si apropiati. Si in acest caz adresa paginii web atunci cand ajungi efectiv la plata cu cardul (cand introduci datele cardului) este bine sa inceapa cu "https" pentru a fi cat mai securizata conexiunea.