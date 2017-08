Iata scrisoarea lui Liviu Dragnea, catre Guvernul condus de Dacian Ciolos, postata de fostul ministru Vlad Voiculescu pe pagina sa de Facebook:

"Domnule Prim Ministru,

In ultima perioada au aparut in spatiul public mai multe semnale alarmante privind intentia Guvernului de a lua o serie de masuri ingrijoratoare, cum ar fi plafonarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului, majorarea taxelor pentru cei cu activitati independente prin schimbarea radicala a Codului Fiscal. As vrea sa subliniez cat se poate de clar ca ma opun categoric acestor masuri, pe care le consider extrem de daunatoare si contrare actiunilor care ar trebui intreprinse pentru relansarea activitatii economice din Romania.

Mai mult decat atat, exista o intrebare chiar mai ingrijoratoare decat cele de mai sus: Intentia Guvernului de a lua astfel de masuri are cumva la baza o inrautatire a indicatorilor economici in tara noastra? Din acest motiv, va rog sa prezentati de urgenta in fata camerelor reunite ale Parlamentului un raport privind situatia economica reala a tarii, inclusiv nivelul de colectare a taxelor, deficitul bugetar, deficitul de cont curent, deficitul comercial si cresterea economica estimata care sta la baza executiei bugetare.

Totodata, consider ca este absolut necesar sa avem o pozitie clara din partea dumneavoastra cu privire la intentiile reale ale Guvernului, intrucat informatiile contradictorii care vin, in mod direct sau indirect, din partea membrilor executivului genereaza confuzie si ingrijorare in randul investitorilor, salariatilor si al tuturor celorlalti cetateni.

Cu stima,

Liviu Dragnea

Presedintele Partidului Social Democrat"

Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a mentionat ca acesta scrisoare "nu este o gluma".

"Scrisoarea de mai sus nu este o gluma. Scrisoarea de mai sus este de la aparatorul neamului, Liviu "Daddy" Dragnea catre tehnocratii cei rai. Septembrie 2016. Ce va face PeSeDe astazi? Va lua "o serie de masuri ingrijoratoare, cum ar fi plafonarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului"...”, a scris Vlad Voiculescu, pe Facebook.

Saptamana trecuta, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca indemnizatiile pentru mame vor fi plafonate la un maximum de 1.800 de euro pe luna.