Eliminarea impozitului pe dividende, propusa de Ministerul Finantelor Publice, este nociva pentru companiile din Romania, avand in vedere gradul redus de educatie antreprenoriala si lipsa de predictibilitate a mediului fiscal. Preferinta actionarilor pentru dividende in detrimentul capitalizarii companiilor a fost vizibila in momentul in care impozitul pe dividende a fost redus de la 16% a 5%. Mai mult, subcapitalizarea firmelor romanesti a devenit un fenomen, monitorizat inclusiv de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

Presedintele Asociatiei Analistilor Financiar Bancari din Romania (AAFBR), Iancu Guda, a prezentat un studiu din care reiese ca scaderea impozitului de la 16% la 5%, de la 1 ianuarie 2016, a determionat firmele sa acorde dividende record pentru anul trecut, aproape egale cu totalul acordat in perioada 2009 – 2015, in detrimentul capitalizarii.Comportamentul a fost justificat de numeroasele discutii pe aceasta tema, inclusiv revenirea la un impozit mai ridicat.

De ce creditul acordat de actionar nu suplineste dividendele scoase din firma?

In opinia lui Guda, in momentul in care impozitul va fi eliminat complet, actionarii, in majoritatea lor, vor prefera sa acorde dividende, in detrimentul capitalizarii firmei, pentru a profita de reducerea fiscalitatii, argumentand ca intorc banii in companie prin intermediul unui credit.

“Majoritatea spun ca impactul este zero! “Am luat dividende, dar am intors a doua zi banii in companie. De ce? Nu eram sigur daca ramane impozit 5% sau se majoreaza”. Insa un astfel de comportament destabilizeaza firma”, a explicat Guda in cadrul emisiunii Profesionistii in Banking difuzata de wall-street.ro.

Primul sau argument in acest sens este legat de faptul ca, pentru companie, sarcina fiscala si cea financiara cresc, in primul rand pentru ca plateste o dobanda la creditul acordat de actionar, iar aceasta nu este deductibila fiscal in totalitate (pentru creditul bancar da).

“Astfel, compania devine mai vulnerabila in fata unor socuri, restul creditorilor devin mai precauti, bancile impun conditii de creditare mai stricte, iar angajamentul actionarului pe termen lung in companie scade. Ca actionar, esti ultimul la masa credala, in caz de faliment, ca si creditor (cu colaterale) poti sa fii primul la masa credala. In aceste conditii, banca va fi mai precauta in momentul in care acorda un credit companiei. (…) Se genereaza o spirala care pune exponential presiune pe companie, pe canale financiare, comerciale, de scrutinare a companiei, astfel ca firma face afaceri in conditii mai dificile”, a explicat Guda.

Potrivit analizelor realizate in ultimii ani de analistul citat, una din trei companii in insolventa a ajuns acolo si pentru ca si-a distribuit dividende mari cu 3 ani inainte.

Isarescu: Daca ia dividende in loc sa capitalizeze firma, data viitoare nu va mai lua niciun dividend

La randul sau, guvernatorul BNR sustine ca multe din cauzele pentru care creditarea companiilor avanseaza lent sunt legate de faptul ca societatile nu sunt bancabile.

“Subcapitalizarea firmelor din Romania este un fenomen care necesita o analiza mai ampla. Cu toate ca nu este numai treaba Bancii Nationale, dar pentru ca observam aceasta problema aproape perpetua a creditarii firmelor intr-un ritm incet, noi am facut o cercetare din care reiese ca o buna parte din cauzele pentru care creditarea firmelor este sub un obiectiv pe care ar trebui sa ni-l stabilim, de exemplu rata de crestere conomica (in prezent creditarea companiilor creste cu 2%, iar economia peste 5%), sunt legate de faptul ca societatile nu sunt bancabile. Din 500.000 de firme din Romania (sa zicem ca multe au ramas in registrele de comert pentru ca birocratia nu le-a permis sa iasa de acolo dar si din alte motive), bancabile erau doar 12.000. Asta ar trebui sa ne spuna foarte multe!”, a subliniat Isarescu.

Potrivit acestuia, eliminarea impozitului pe dividende ar putea contribui la decapitalizarea firmelor. “S-ar putea sa contribuie! Isi ia omul dividendele si nu isi capitalizeaza firma. Pai data viitoare nu isi va mai lua niciun dividend”, a adaugat guvernatorul BNR.

Ministerul Finantelor a redactat un proiect de ordonanta de Guvern prin care urmeaza sa fie modificat Codul Fiscal, printre prevederi fiind si eliminarea impozitului pe dividende de la 1 ianuarie 2018. Masura era prevazuta in programul de guvernare.

Alocarea de dividende trimestrial va pune gaz pe foc

Mai mult, in Parlament exista o initiativa legislativa care sa permita companiilor sa acorde dividende trimestrial, nu doar annual, ca in prezent. Initiativa a trecut, deja, de Senat.

“Pana acum am concluzionat ca se pot distribui dividende mai ieftin, acum vedem ca se pot distribui si mai repede. Mai bine decat impozit zero si cu posibilitatea distribuirii trimestriale nu cred ca va putea fi vreodata. Nu face (autoritatile -n.r.) decat sa puna gaz pe foc, sa tenteze actionarii sa accelereze distribuirea de dividende”, a explicat Iancu Guda.

Potrivit acestuia, si in prezent se scot bani din companie in cursul anului, insa sub forma unui credit acordat de firma actionarului, incadrat la categoria “cheltuieli diverse”. Insa noua prevedere nu va face decat sa simplifice aceste demersuri.

“Nu te mai complici cu credite, dobanzi, sarcina fiscala. Avand in vedere si comportamentul mediului de afaceri, propunerea nu va face decat sa accelereze un comportament al decapitalizarii companiilor”, a mai spus Guda.

