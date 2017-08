Un nou val de proteste va cuprinde Romania duminica seara in principalele orase, ca urmare a propunerilor legislative lansate recent de Guvern, printre care diminuarea considerabila a pilonului II de pensii, dar si modificarea radicala a legilor justitiei.

"Ne revedem duminica seara.

PSD ia din nou cu asalt Justitia. Presedintele ar putea fi exclus – conform proiectului ministrului Justitiei – din mecanismul de propunere a procurorilor-sefi ai Parchetului General, DNA si DIICOT. ”Reforma” justitiei in viziunea PSD inseamna numirea acestora exclusiv de catre Guvernul PSD.

Ceea ce a ramas independent din presa sau institutii reactioneaza din nou, fiecare cu propriile instrumente. Acelasi lucru ar trebui sa facem si noi in strada. In strada, pentru ca asta e principala noastra parghie si pentru ca asta a avut efect cu alte ocazii. Suntem probabil cu totii obositi de atatea semnale de alarma, dar e momentul sa reactionam cat putem de ferm. Altfel, putem doar sa ne uitam cum ne transformam resemnati intr-un regim autoritar, asa cum putem doar privi spre Ungaria sau Polonia.

De la anul am putea vedea la DNA si la Procuratura Generala sefi numiti doar de PSD.



Trecerea Inspectiei Judiciare la Ministerul Justitiei e doar un alt punct prin care ne intorc, daca ii lasam, in epoca in care Justitie insemna Rodica Stanoiu.", anunta pagina de Facebook Coruptia Ucide.

La Bucuresti, aproape 3.000 de oameni au anuntat ca vor veni la protestul care incepe la ora 20.00, iar peste 8.000 s-au aratat interesati.

Mii de oameni si-au anuntat prezenta si la Cluj, Timisoara, Iasi, Brasov, Bacau, Constanta, Craiova si alte orase din tara si de peste granite.

Modificarile aduse justitiei au fost aspru criticate de multiple organisme din Romania, la nivel international acestea fiind de asemenea privite cu scepticism. Picatura care pare sa umple “paharul rabdarii” a fost diminuarea considerabila a contributiei la Pilonul II de pensii si redirectionarea acesteia la Pilonul I care, spune (complet fals) Prim-Ministrul, “are randament mai bun”. Economistii si expertii din piata il contrazic pe acesta.

Vei veni in pietele din tara pentru a protesta? De ce (nu)? Te incurajam sa comentezi.