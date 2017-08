Sloganul “Vrem o tara ca afara!” e abandonat de tot mai multi romani, care aleg sa emigreze in loc sa mai spere ca si in Romania vor avea conditii de viata similare cu cele din tarile dezvoltate. In ultimii patru ani, fenomenul a luat din nou amploare, dupa o perioada de cativa ani de declin.

Anul trecut, soldul migratiei (diferenta dintre cei care au parasit Romania si cei care au imigrat in tara noastra) a fost negativ si a depasit 76.000 de pesoane, si a devenit principalul factor care determina scaderea populatiei in tara noastra.

INS: Romania ramane o tara de emigrare

"Romania continua sa fie o tara de emigrare (…). Soldul migratiei internationale in anul 2016 a fost negativ, numarul emigrantilor depasind numarul imigrantilor cu peste 76.000 persoane", noteaza comunicatul INS.

Cu un an in urma, in 2015, diferenta a fost de aproape 58.000 de persoane, iar in 2014, de peste 42.000. Acesta din urma este, de altfel, si anul in care fenomenul migratiei a redevenit semnificativ, dupe ce, din 2008 pana in 2013, diferenta dintre emigranti si imigranti a scazut de la aproape 164.000 de persoane (in 2008) la 6.600 in 2013.

Situatia este mult mai clara daca privim exclusiv datele referitoare la emigranti (romanii care au decis sa isi mute resedinta in alt stat). In 2016, numarul acestora se ridica la aproape 210.000 de persoane, in crestere de la an la an din 2012, cand a atins un minim al deceniului de 170.000 de persoane. Prin comparatie, in 2008, numarul emigrantilor romani a fost de peste 300.000 de persoane.

Per total, in 2016, populatia Romaniei s-a redus cu 122.000 de persoane, al doilea factor cauzator fiind, dupa emigrare, sporul natural negativ (numarul persoanelor decedate depasete numarul nascutilor-vii). In 2016, diferenta a fost de peste 68.000 de persoane.

Cati romani au peste 100 de ani?

In aceste conditii, la inceputul acestui an, populatia rezidenta in Romania numara 19,638 milioane de persoane, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS).

Declinul din 2016 este mai mare decat cel inregistrat in 2015, cand populatia rezidenta in Romania a scazut cu 110.700 de persoane.

Astfel, la 1 ianuarie 2017, Romania avea 10,528 milioane de locuitori in orase, care reprezinta 53,6% din populatia totala - in scadere de la 53,8% in urma cu un an.

Asadar suntem din ce in ce mai putini, dar si mai batrani, pentru ca, potrivit INS, in ultimul an, procesul de imbatranire a populatiei a Romaniei a continuat.

"Fenomenul de imbatranire demografica continua sa se accentueze, ecartul dintre populatia varstnica de 65 ani si peste si populatia tanara de 0-14 ani ajungand la 440.000 de persoane (...), in crestere fata de 371.000 persoane la 1 ianuarie 2016", arata datele INS.

Concret, la 3,494 milioane de persoane varstnice, in Romania exista doar 3,054 milioane de copii cu varsta de cel mult 14 ani.

Totodata, la 1 ianuarie 2017, in Romania existau 1.716 de persoane cu varsta de cel putin 100 de ani, din care 1.207 femei.

Sursa foto: Dreamstime.com