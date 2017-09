In opinia sa, intentia este nepotrivita pentru o tara membra a Uniunii Europene.

“Maximul de interventie pe care statul il poate avea in economie este asupra salariului minim. Altfel, nu poti sa stabilesti un salariu brut de un anumit nivel. Dse ce nu stabilim si salarii maxime, sau salarii unice? In plus, nu exista inca un proiect de act normativ, doar o declaratie, asa ca nu stim pe ce sa ne bazam”, a explicat Jianu pentru wall-street.ro.

In opinia sa, mutarea acestor contributii nu aduce nicio valoare adaugata ci, cel mult, ar putea fi adoptata doar pentru a masca acea “preudocrestere” promisa salariatilor din mediul public. “Acolo s-a promis o crestere de 25%, dar prin mutarea contributiilor nu mai este nicio crestere”, a adaugat reprezentantul IMM-urilor.

Mai mult, Jianu sustine ca statul nu castiga mai mult prin aceasta mutare ci, din contra, pierde, pentru ca partea angajatorilor de contributioi merge, in prezent, la finantarea unor fonduri…

In momentul in care se muta contributiile, fondurile respective raman fara finantare, care va cadea tot in sarcina bugetului de stat.

“Mai este un artificiu care trebuie mentionat. Contributiile angajatului trebuie platite la stat, obligatoriu, inainte de a vira salariul, dar partea angajatorului mai putea sa intarzie. In noua formula, contributiile vor fi virate integral inainte de plata salariului”, a punctat Jianu.

Pe langa toate acestea, presedintele CNIPMMR sustine ca Romania, daca adopta aceasta masura, va fi singura tara din lume in aceasta situatie. “Ar deveni nonsens: contributiile si obligativitatea sa fie in sarcina angajatului, dar platile sa fie facute totusi de angajatori”, a mai spus Jianu.