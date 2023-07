Alexandru Savin este noul CEO al ROCA Agri RDF

ROCA Agri RDF, holdingul de agricultură al ROCA Investments, care deține în prezent companiile RDF Agricultură, RDF SA, Adidana Agricultură, Dachim și Supliment, anunță consolidarea echipei de management prin numirea lui Alexandru Savin în funcția de CEO. Alexandru Savin împreună cu Florin Deznan, Președinte al Consiliului de Administrație, sunt oamenii care trebuie să ducă la îndeplinire planurilor de listare la Bursă ale holdingului.

Noua formula de management completează competențele existente cu zone noi de expertiză, care contribuie la consolidarea poziției de piață a ROCA Agri RDF. De altfel, unul dintre obiectivele majore ale echipei este transformarea holdingului în jucător cheie la nivel național, prin investiții strategice și M&A și diversificarea portofoliilor cu produse noi și competitive.

"Holdingul ROCA Agri RDF, deși recent lansat, deține o experiență de peste 25 de ani pe piață, prin intermediul companiilor sale. Prin consolidarea expertizei și adaptarea constantă la cerințele industriei agricole, am obținut o creștere organică și o expansiune teritorială semnificativă în ultimul an. Am încredere că, în noua formulă managerială, cu Alexandru Savin în funcția de CEO, vom marca cu succes trecerea Holdingului într-o etapă nouă, pregătiți să ne consolidăm poziția la nivelul industriei agricole românești și să devenim unul dintre cei mai importanți campioni ai acesteia. Rămân, alături de echipă, dedicat misiunii mele de a contribui la dezvoltarea sustenabilă a Holdingului ROCA Agri RDF, dar și a agriculturii românești, per ansamblu”, a declarat Florin Deznan, Președinte al Consiliului de Administrație al holdingului.

Alexandru Savin a fost membru în Consiliul de Administrației al ROCA Agri RDF încă de la înființarea holdingului și deține o experiență solidă în segmentul de investiții, ca membru în Board-ul ROCA Investments, acționarul majoritar al holdingului. Din noua poziție de CEO, va coordona strategia de dezvoltare a ROCA Agri RDF, vizând, în același timp, consolidarea echipei de management, pentru gestionarea eficientă a extinderii holding-ului la nivel național și scalarea oportunităților din sectorul agricol.

„Prin preluarea funcției de CEO, îmi revine misiunea de a duce mai departe un model de business de succes, susținându-i dezvoltarea și trecerea în noua etapă, prin completarea cu noi competențe investiționale. Obiectivele echipei, în noua sa formulă, vizează creșterea sustenabilă și diversificarea produselor Holdingului, precum și reconfirmarea statutului său de jucător semnificativ la nivel național", a declarat Alexandru Savin, CEO al ROCA Agri RDF.

Alexandru Savin s-a alăturat grupului ROCA Investments cu o vastă experiență anterioară în domeniile financiar, risk management și business development. De asemenea, el este membru sau președinte în Consiliile de Administrație ale companiilor din grup - Roca Industry HoldingRock1, Sinteza, CAHM Europe.

Lansat pe piață în luna iulie 2022, holdingul ROCA Agri RDF a generat afaceri de peste 156 milioane de euro (cifră raportată la decembrie 2022) și și-a dublat suprafața agricolă exploatată, ajungând la un total de 4.000 de hectare. Prin intermediul companiilor deținute, cu activități în plină expansiune națională, holdingul este unul dintre principalii jucători de pe piața producției și distribuției de inputuri, precum și a comerțului cu cereale.

Holdingul vizează listarea la bursă, pe piața principală, ca obiectiv pe termen mediu.

ROCA Investments, acționarul majoritar al ROCA Agri RDF, este un brand fondat de Impetum Group.

