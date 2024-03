Ferma zootehnică integrată DN Agrar Group a încheiat anul 2023 cu un profit net în creştere cu 63%, la 23 milioane de lei, informează compania printr-un comunicat.

Marja profitului net a ajuns la 15%, faţă de 9% în 2022.

Rezultatele înregistrate au fost susţinute de creşterea producţiei de lapte şi optimizarea costurilor operaţionale fixe. Astfel, cantitatea de lapte livrată de ferme a crescut cu 14%, până la aproximativ 55 milioane de litri, ca urmare a creşterii efectivului de animale.

Compania şi-a menţinut constantă cifra de afaceri, la 151 milioane de lei, în contextul scăderii preţului laptelui la nivel european.

"În 2023 ne-am concentrat pe proiectele de investiţii anunţate pentru modernizarea, digitalizarea şi integrarea companiilor din grup. Am prioritizat tehnologia modernă de conservare a solului şi am crescut numărul de bovine tinere, în pregătirea extinderii capacităţii de producţie în cadrul noii ferme de la Straja. Toate acestea au contribuit la îmbunătăţirea performanţei operaţionale în cursul anului 2023. Vom continua optimizările în 2024, an în care anticipăm o creştere a profitului net, odată ce tineretul bovin ajunge la maturitate şi creştem producţia. Ne-am asumat o strategie de dublare a afacerii până în 2027 (...).", a declarat Jan Gijsbertus de Boer, preşedinte al Consiliului de Administraţie DN Agrar Group, potrivit comunicatului citat.

Veniturile din exploatare afişate de companie au fost de 235 milioane lei, în creştere cu 14%, în timp ce veniturile din producţia vândută au fost de 149 milioane lei, reprezentând un avans de 2%.

Cheltuielile de exploatare au fost de 200 milioane de lei, în creştere cu 10%, în contextul creşterii cheltuielilor cu materiile prime şi materialele consumabile, în strânsă legătură cu creşterea numărului de tineret bovin, de animale direct productive în fermă, şi a suprafeţelor lucrate pentru asigurarea necesarului de furaje.

Activele totale au ajuns la aproximativ 308 milioane de lei, în creştere cu peste 31%, iar datoriile totale se ridică la 172 milioane de lei, un avans de 13%. Datoriile pe termen lung au înregistrat o creştere uşoară de 3% faţă de finalul anului 2022, până la 96 milioane de lei, ca urmare a investiţiilor în curs efectuate la ferma Apold pentru creşterea capacităţii de producţie cu 50%.

Principalul proiect de investiţii al DN Agrar pentru perioada 2024-2027 este noua fermă Straja, situată în apropierea oraşului Alba Iulia, unde a fost demarată construcţia pentru o capacitate viitoare de 5.000 de animale. La capacitate maximă, această fermă va aduce o creştere de aproximativ 40% a efectivului total de bovine al grupului şi va produce, în medie, 100.000 de litri de lapte, pe zi. Alte proiecte includ continuarea instalării de roboţi în fermele deja existente, finalizarea fabricii de compost şi diversificarea activităţii prin noi linii de afaceri.

Grupul include 13 societăţi, dintre care 4 ferme a căror activitate principală o reprezintă creşterea bovinelor de lapte (ferma Prodlact), producţia de lapte de vacă (fermele Cut, Lacto Agrar şi Apold), precum şi producţie agricolă vegetală. Grupul desfăşoară o activitate integrată oferind inclusiv servicii de logistică şi transport de lapte de vacă la nivel naţional şi european. În domeniul cerealelor, grupul cultivă peste 7.000 de hectare, cu cereale şi furaje, în principal pentru a asigura hrana celor peste 14.000 de animale existente în fermele sale.

Compania a fost înfiinţată în 2008 de Jan Gijsbertus de Boer şi este listată la Bursa de Valori Bucureşti, în piaţa AeRO din februarie 2022.

Participă și tu la evenimentul Agricultura viitorului, care va avea loc pe data de 23 aprilie, la hotelul Sheraton, în prezența autorităților din domeniu, dar și a fermierilor, a producătorilor locali și a reprezentanților din retail.

Sursa foto: DN Agrar

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: