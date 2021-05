Modificări de preț la STB. Cât ar putea costa o călătorie

Societatea de Transport Bucureşti (STB) va propune un tarif de 3 lei pe oră pe mijloacele de transport în comun şi abonamente anuale de 500 de lei, a anunţat directorul general al STB, Adrian Criţ, într-o conferinţă de presă, adăugând că îşi doreşte ca tariful de 1,3 lei pe cursă să fie eliminat.

"Atribuţiile cu modificarea tarifelor în momentul de faţă le are prin contractul de delegare Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transport Bucureşti-Ilfov (ADITBI). E adevărat, împreună cu colegii mei am gândit un model care să avantajeze utilizatorul frecvent al mijloacelor de transport în comun. La ce ne-am gândit? La faptul că trebui să promovăm abonamentele în defavoarea călătorilor ocazionali. Cetăţenii care circulă zilnic cu transportul în comun trebuie să aibă beneficii, iar aceste beneficii trebuie cuantificate prin calitatea transportului şi prin tarife care să îi avantajeze. În acest sens, avem propuneri şi în aceste zile o să plece către ATDBI şi către primarul general propuneri de tarife şi aici mă refer la tariful pe oră şi tariful pe 90 de minute. De asemenea, dorim implementarea pe modelul european a unor abonamente pe jumătate de an, abonamente anuale cu beneficii majore pentru cetăţean", a spus Adrian Criţ, scrie Agerpres.

El a precizat că propunerea STB privind tarifele va intra în dezbatere şi se referă la eliminarea tarifului actual de 1,3 lei pe cursă şi introducerea tarifelor orare şi a abonamentelor, aşa cum există şi în alte capitale europene.

"Ceea ce propunem noi va intra într-o dezbatere, care poate fi efectuată şi prin dumneavoastră. Luând în considerare ce se întâmplă şi în Europa şi luând în considerare tarifele existente în momentul de faţă în municipiile reşedinţă de judeţ, consider că un tarif pentru utilizarea transportului public în decurs de o oră, de circa 3 lei, şi aici este discutabil, ar fi unul corect. De asemenea, pentru favorizarea călătorului care este partenerul nostru, pentru abonamentul anual ar fi corect un preţ de maximum 500 de lei. Aşa am favoriza şi am atrage de partea noastră călătorii fideli", a precizat şeful STB.

Vizavi de transportul de la Aeroportul Otopeni, Criţ a subliniat că integrarea tarifară este un capitol care se ia în discuţie, împreună cu ADITBI, CFR Călători, ceilalţi operatori regionali de pe calea ferată, cu Metrorex, împreună urmând că se ia deciziile care "să avantajeze călătorul".

Citeste si: Noi modificări legislative privind Kurzarbeit

"Probabil se vor găsi soluţii şi pentru circulaţia pe un interval orar şi pentru abonamente, utilizând mai multe moduri de transport", a adăugat Adrian Criţ.

Sursa foto: Shutterstock

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: