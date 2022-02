PROMELEK XXI a adăugat 200 de locații noi pe harta stațiilor de încărcare a mașinilor electrice

Compania clujeană PROMELEK XXI, parte a grupului spaniol Elektra, a pus în 2021 pe harta “benzinăriilor verzi” cca. 200 de stații de încărcare electrice, atât în spații publice, cât și în locații private, destinate mașinilor 100% electrice sau hybrid plug-in.

„Viitorul în transportul rutier va fi unul majoritar electric, iar trendul tehnologic spre electrificare, tendința producătorilor auto de a dezvolta modele adaptate acestei direcții și proiectele de sustenabilitate au stat la baza deciziei noastre de a ne extinde prin linia de business destinată stațiilor de încărcare electrice. Ne-am asumat, încă de la înființare, rolul de a conecta viitorul prin soluții electrice de calitate și parteneriate de valoare, fiind, încă din 1996, unul dintre principalii furnizori de soluții și echipamente electrice din România. Ne dorim o dezvoltare sustenabilă a transporturilor și credem că putem contribui la acest lucru”, a declarat Károly Nagy, Director General PROMELEK XXI.

Anul trecut, PROMELEK XXI a furnizat cca. 200 de stații de încărcare lente și rapide. Astfel, vânzările companiei pe acest segment s-au triplat comparativ cu anul anterior, tendința pentru următoarea perioadă fiind, de asemenea, de majorare.

„Creșterea constantă a liniei de business destinată stațiilor de încărcare electrice va fi, și în acest an, influențată de multitudinea de proiecte în derulare, prin intermediul fondurilor guvernamentale și europene, unde coparticipăm oferind un pachet complet de consultanță în alegerea soluției, furnizarea și instalarea echipamentului prin parteneri acreditați. În anul 2022, mizăm pe o dublare a vânzărilor de astfel de produse”, a mai spus Károly Nagy.

Acesta a subliniat că preconizează o creștere alertă a pieței de stații de încărcare electrice, în linie cu majorarea parcului auto de mașini electrificate din România. Astfel, conform datelor APIA (Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile), autoturismele din această categorie (fie 100% electrice, fie hybrid plug-in sau full hybrid) au raportat, la nivel de decembrie 2021, o cotă de piață de 15,5%, de 2,2 ori mai mare comparativ cu decembrie 2020 când era de 7,1%. Mai mult de atât, datele APIA arată că vânzările de autoturisme electrificate s-au dublat în 2021 (+109,1%) comparativ cu 2020.

Citeste si: Ford are în plan investiții masive în mașinile electrice

În ceea ce privește tipul de stații de încărcare vândute de PROMELEK XXI, un procent important este destinat uzului rezidențial, urmat de cele pentru spațiile publice și parcările municipale. De asemenea, compania livrează și către proiecte de birouri și HoReCa, spații comerciale, parcări de autobuze sau biciclete electrice.

„În general, clientul rezidențial dorește o stație de încărcare lentă (AC), cu montaj pe perete, care să dețină protecție pe curent continuu DC de 6 mA (foarte important) și să aibă inclusiv conexiune remote pentru configurare și monitorizare printr-o aplicație mobilă. În acest caz, prețul mediu ajunge la cca. 650 de euro”, a subliniat reprezentantul companiei.

Pe de altă parte, clienții comerciali sau cei publici își doresc stații de încărcare All In One, care dețin atât conectori de încărcare rapidă în DC, standard european Combo CCS și standard asiatic CHAdeMO pentru încărcare tip spot pe termen scurt, precum și conectori de încărcare lentă în AC, type2, pentru clienții care îți permit o încărcare pe termen mai lung.

Citeste si: În Europa s-au vândut pentru prima dată mai puţine maşini diesel...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Cristian este absolvent al Universității Româno-Americane și al unui MBA la Academia de Studii Economice (A.S.E.). Startul în jurnalism a fost în 2003 la agenția de presă Mediafax , parte a trustului MediaPro, pe poziția de redactor, iar mai târziu la agenția de presă NewsIn , parte din trustul de media Realitatea - Cațavencu, ca reporter și redactor șef al departamentului Companii. Pentru o perioadă scurtă de timp a scris pentru ziarul de... Mai multe articole scrise de Cristian Gubandru »

Te-ar putea interesa și: