Mercedes recheamă 1 mil. de mașini în service. Cum arată topul celor mai mari recall-ul din istorie

Constructorul auto german Mercedes anunță că aproape un milion de modele produse între anii 2004 și 2015 vor fi rechemate în service din cauza problemelor cu frânele. Aceasta nu a fost însă cea mai mare campanie de rechemare a unui constructor auto, pe primul loc aflându-se cele 42 de milioane de automobile (mărci diferite) care au fost depistate cu grave probleme la airbagurile produse de japonezii de la Takata.

Rechemările în service reprezintă o lovitură de imagine pentru orice constructor auto, cu atât mai mult pentru mărci de prestigiu precum Mercedes ori Toyota. Însă, din fericire, aceștia se văd obligați să facă acest lucru, chiar dacă nu le prea convine.

Modelele din seriile ML, GL (BR 164) și R-Class (BR 251), produse între 2004 și 2015, ar fi cele afectate. Aproximativ 70.000 dintre ei sunt în Germania, transmite compania, potrivit Reuters.

„Am descoperit că la unele dintre aceste vehicule, funcția servofrânei ar putea fi afectată de coroziune avansată în zona articulațiilor carcasei”, a precizat Mercedes-Benz, într-un comunicat.

Acest lucru ar putea duce la funcționarea îngreunată a frânei, iar autovehiculul ar fi încetinit cu dificultate. De asemenea, compania transmite că pot exista cazuri în care frâna să se blocheze și să nu funcționeze deloc. Mercedes-Benz începe rechemarea imediat.

Însă milionul de modele rechemate în service nu reprezintă mai nimic pe lângă cel 65 de milioane de mașini afectate de scandalul airbagurilor greșit proiectate de către producătorul nipon Takata.

Scandalul airbagurilor Takata. 42 de milioane de mașini rechemate în service pentru înlocuirea airbagurilor

Producătorul japonez de airbag-uri Takata a semnat deja sub tabloul celui mai mare recall din istoria industriei auto, 67 milioane de mașini vândute de mai multe mărci pe aproape toate piețele auto internaționale fiind chemate în service pentru înlocuirea modulului de airbag. Cauza recall-ului: gazul folosit de Takata între 2002 și 2014 la umflarea airbag-ului - nitrat de amoniu - acesta are șanse să explodeze cu o putere mai mare decât cea necesară, iar piesele din metal care fac parte din ansamblul modulului airbag pot să sară în fața șoferului sau a pasagerului sub formă de șrapnel.

În tot acest peisaj sumbru, organizația guvernamentală americană NHTSA anunța că rechemarea în service inițiată de Takata va fi extinsă cu alte 35 de milioane de mașini, ceea ce face ca mărimea recall-ului să fie mai mult decât dublă față de cifrele inițiale de doar 29 de milioane de unități. În total, 67 de milioane de airbaguri au fost înlocuite de la cele 42 de milioane de rechemate în service.

Conform înțelegerii dintre autoritățile americane și furnizorul japonez de airbag-uri, în cazul diferenței de mașini recall-urile nu vor fi inițiate dacă Takata demonstrează că acestea nu sunt necesare.

De-a lungul timpului au fost înregistrate 19 decese din cauza airbag-urilor Takata cu potențial letal, alte 400 de persoane fiind rănite în urma exploziei incorecte a airbag-urilor.

Conform raportului oficial al NHTSA, Takata a reușit să recheme în service și să înlocuiască, într-un an și jumătate, 7,5 milioane de airbaguri din totalul de 28,8 milioane anunțat. În Europa nu a fost semnalată problema din SUA, însă Toyota a decis să recheme voluntar în service 1,3 milioane de mașini vândute pe teritoriul Europei între 2002 și 2006, acestora fiindu-le înlocuit gratuit modulul airbag.

Toyota 2009-2014. Aproape 9 milioane de mașini rechemate

Toyota Prius de generația a treia este extrem de populară printre serviciile de transport din țările în curs de dezvoltate. Însă, în urmă cu peste zece ani, Toyota a trebuit să recheme o mulțime de modele din cauza unei probleme majore – pedala de accelerație se bloca sub covorașele de protecței de pe podea. Un aspect mai puțin bun este că Toyota nu a înțeles inițial natura problemei, așa că rechemarea a trebuit să aibă loc în două etape.

Modele rechemate: Toyota Camry XV40, Toyota Corolla E150, Toyota Highlander XU40, Toyota Prius XW20, Toyota Tundra, Lexus ES 350 GSV40, Lexus IS 250 GSE20, unele altele.

Și în 2014, japonezii s-au văzut nevoiți să recheme în service nu mai puțin de 6,5 milioane de modele Yaris, Urban Cruiser, RAV4 și Hilux. Rechemarea are loc după ce au fost identificate probleme la coloana de direcție și la scaunele de la 1.058 vehicule. Anunțul a fost făcut în contextul în care compania niponă tocmai era în plin proces de restabilire a reputația afectată de o serie de retrageri masive care au avut loc între 2009 și 2011, legat de problemele de la sistemul de accelerație.

În service au fost aduse modelele subcompact Yaris și SUV-ul Urban Cruiser asamblate în perioada ianuarie 2005 și august 2010, precum și SUV-urile RAV4 și camionetele Hilux fabricate între iunie 2004 și decembrie 2010, a anunțat Toyota.

Din cele 6,58 milioane de mașini, în jur de 825.000 dintre vehiculele afectate sunt în Europa, dar nu s-au raportat accidente legat de defecțiunile înregistrate la scaune și la sistemele de direcție.

General Motors 2014. 8,4 milioane de mașini

Nu este plăcut deloc să ți se oprească, din senin, motorul în timp ce mergi cu mașina. Iar ca „meniul” să fie complet, nici airbagurile să nu ți se declanșeze în caz de accident. Din păcate, această combinație letală a cauzat 124 de decese. Greșelile de asamblare și proiectare, care au afectat mai multe modele, i-a costat pe cei de la General Motors aproximativ 4 miliarde de dolari, plata daunelor.

Modele rechemate: Oldsmobile Alero, Pontiac Grand AM, Chevrolet Impala, Pontiac Grand Prix, Cadillac CTS, Cadillac SRX, altele.

Ford Motor 2005-2009. Aproape 8 milioane de mașini rechemate

Un sistem de control al vitezei și lichidul de frână, care s-au amestecat împreună ca uleiul și apa, au provocat o cascadă de alte defecte potențial fatale. Funcționarea era atât de precară, încât adesea defecțiunile se țineau lanț. Scurgerile lichidului de frână provoca rugină, care putea duce chiar și la incendierea autovehiculului. Au existat cazuri în care mașinile parcate luau foc din senin. Modele rechemate: Ford Ranger, Ford Crown Victoria, Mercury Grand Marquis, Lincoln Town Car, Lincoln Mark VIII, Ford Taurus SHO, Mercury Capri, Ford Explorer.

Și în anul 1999, cei de la Ford Motor Co. au avut de remediat o serie de probleme. În acest caz, sistemele de control al vitezei (cruise control) riscau să ia foc din senin.

Modele rechemate: Lincoln Town Car, Crown Victoria, Grand Marquise.

Totalul mașinilor rechemate pentru defecțiuni de către cei de la Ford, între 1999 și până în 2009 este de aproximativ 15 milioane de autovehicule.

Volkswagen, 2016. Scandalul „Dieselgate”. 9 milioane de mașini

Acest incident, clasic deja, a avut un impact asupra tuturor celor care aveau mașini cu motoare disele de la grupul auto german. Cineva a aflat că Volkswagen falsifică datele privind emisiile pentru a acoperi faptul că datele nu respectă deloc reglementările UE. Acum, pentru a respecta reglementări mai stricte, VW și alți producători au fost obligați să limiteze digital puterea vehiculelor lor. Tot acest calvar mediatic i-a costat pe cei de la VW aproximativ 15 miliarde de euro.

Modele rechemate: Golf, Jetta, Passat și altele.

Fiat Chrysler 2010-2020. Aproape 3 milioane de mașini

Motivul rechemării a fost că, în cazul unui accident, odată cu explozia airbagurilor era proiectată și o bucată de cu mare viteză. Cam ca un glonț. Aceste defecțiuni au dus la decesul a cel puțin 11 oameni și rănirea a peste 100 de persoane. Totul a plecat de la compania japoneză Takata, a cărei greșeală de proiectare a fost montată pe nu mai puțin de 37 de milioane de vehicule de la diferiți producători.

Modele rechemate: Chrysler 300, Dodge Dakota, Dodge Challenger, Dodge Charger, Jeep Wrangler și altele.

General Motors 1971. Aproape 7 milioane de mașini rechemate

În acest caz, un defect al unei piulițe făcea ca motorul să se desprindă uneori brusc de cadrul mașinii și să se ridice cu aproximativ 10 centimetri. Acest lucru ar fi cauza și alte defecțiuni cum ar fi accelerarea bruscă a mașini și blocarea frânelor. A fost un Crăciun mai puțin fericit la General Motors, deoarece au trebuit să anunțe rechemarea în decembrie.

Modele rechemate: Chevrolet, Nova, Camaro, GMC.

Sursa foto: Shutterstock

