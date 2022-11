BMW își prețuiește istoria, iar 2022 a fost un an în care a fost celebrată vasta istorie a diviziei M a producătorului din Munchen, divizie care a sărbătorit 50 de ani de existență. Acum, la finele anului, BMW a venit cu cireașa de pe tort - un nou 3.0 CSL care va fi produs într-o serie ultra-limitată de 50 de exemplare.

BMW 3.0 CSL este bazat pe BMW M4, dar nu trebuie confundat cu BMW M4 CSL, varianta mai ușoară a lui M4 care a fost lansată în vară. Noul 3.0 CSL este chiar mai extrem, împărtășind mai multe elemente vizuale cu una dintre mașinile cele mai faimoase ale germanilor. Cu 552 de cai putere și 550 Nm, 3.0 CSL are sub capotă cel mai puternic motor cu șase cilindri în linie, arhitectură clasică pentru BMW, produs vreodată de marca bavareză. Prin comparație, deja exclusivistul M4 CSL (din care vor fi produse doar 1.000 de bucăți) are „doar” 543 de cai putere.

Aspectul noului model îl face să pară că s-ar simți acasă pe un circuit și, într-adevăr, inginerii BMW M au folosit ceva din know-how-ul strâns pe marile circuite ale lumii pentru dezvoltarea lui 3.0 CSL. Tehnologia de imprimare 3D a fost folosită pentru un număr de componente din motor, iar arborele cotit ultra-ușor păstrează greutatea destul de jos - efortul de a scăpa de kilogramele în plus fiind unul concertat, toate elementele caroseriei conținând și părți din fibră de carbon. Capota motorului, cea a portbagajului, plafonul, dar și zona splitter-ului din față și a difuzorului posterior sunt în întregime din CFRP (carbon fiber reinforced plastic).

Cum iese în evidență noul BMW 3.0 CSL

Caroseria, în sine, are un aspect aparte. În primul rând, grila imensă a lui M4 a fost redesenată, designerii BMW optând pentru niște „rinichi” ceva mai mici care fac loc pentru o admisie de aer de mari dimensiuni în partea de jos a barei. Farurile, ce beneficiază de tehnologie laser, și ea împrumutată din lumea curselor, au tentă galbenă, ca și la M4 CSL. Aripile, mult umflate și profilate în așa fel încât să pară că au fost montate pe caroserie, ca în cazul CSL-ului original, acoperă cu greu jantele de mari dimensiuni - 20 inch pe față, respectiv 21 inch pe spate.

BMW 3.0 CSL este party piece-ul unei petreceri care a început la începutul anului pentru BMW M

În spate, ochii fug către eleronul pătrățos de pe portbagaj, dar și către cel de pe plafon, ambele lucrând în tandem cu difuzorul din bară care abia-și face loc printre cele patru ieșiri ale sistemului de evacuare. Eleronul, evident, a fost elementul vizual distinctiv al CSL-ului din anii '70, respectiv și sursa poreclei sale, „Batmobile”. Mașina este îmbrăcată într-o vopsea albă peste care sunt trasate dungile M, cu numărul 50 tronând pe portiere. Într-un fel, vorbim de o materializare a conceptului BMW 3.0 CSL Hommage R din urmă cu șapte ani. În 2020, BMW spunea că acesta ar putea deveni realitate și iată că, până la urmă, inginerii din Munchen s-au ținut de cuvânt.

BMW spune că 3.0 CSL este, în întregime, un model de sine stătător care a trebuit să treacă printr-un proces propriu de aprobare și omologare, iar acest caracter aparte este subliniat și în interior. Printre suprafețele vaste cu piele Alcantara se observă nuca albă a schimbătorului de viteze, semn că șoferul va avea de „dezbătut” cu o transmisie manuală în șase rapoarte modul în care vor ajunge la roți acei 552 cai putere. Va avea, oricum, susținerea diferențialului activ M, dar și a suspensiei și direcției special setate pentru această mașină. Toate vin, însă, cu un preț, dar BMW nu a comunicat și această informație. Știm, însă, că un M4 CSL costă 150.000 euro, deci 3.0 CSL va sări ușor de 200.000 euro și ar trebui să fie și mai ușor. Deja, M4 CSL este cu 100 kilograme mai ușor ca un M4 obișnuit, morala fiind că, cu cât scade greutatea, crește prețul.

Care este istoria din spatele lui BMW 3.0 CSL

Deși prima mașină care a purtat sigla M este supercar-ul M1, model lansat în 1978, 3.0 CSL este prima mașină dezvoltată de divizia de motorsport a BMW, înaintașa actualei divizii M care se ocupă și de modelele de șosea, dar și de cele de competiție. În fond, M-ul vine de la motorsport, iar 3.0 CSL-ul a fost proiectat pentru competiții, la începutul aniilor '70.

Un BMW 3.0 CSL la o cursă de mașini istorice din Ungaria

La acel moment, marca BMW era angajată, prin cei doi tuneri de căpătâi, Schnitzer și Alpina, în Campionatul European de Turisme. Ford, prin divizia de motorsport de la Koln a Ford Germania, era rivalul principal al BMW în categoria în care avea să concureze 3.0 CSL. Inițial, Schnitzer și Alpina s-au întrebuințat de elegantul 2800 CS în luptele cu Ford-ul Capri. După doi ani, 1971 și 1972, în care Capri-ul a dominat campionatul, BMW a decis că trebuie să schimbe macazul și s-a implicat direct prin divizia de motorsport.

Aducând la vârful BMW M pe cel care fusese la cârma Ford Motorsport, Jochen Neerpasch, și pe unul dintre piloții de marcă ai Ovalului Albastru, Hans J. Stuck, Ford avea două dintre ingredientele principale pentru succes. Cum nu se putea să fure și design-ul Capri-ului, bavarezii s-au apucat să modifice radical 2800 CS, atât de mult încât a fost necesară producerea, în serie limitată, a unui nou model în scopul omologării variantei de curse. Denumit 3.0 CSL, modelul de stradă și-a făcut debutul în același timp cu cel de curse, în 1973. CSL - care vine de la „Coupe Sport Light” - era mai ușor decât 2800 CS și, după cum sugerează și acel 3.0 din nume, avea un motor mai mare.

În 1973, culorile Jagermeister au apărut pe 3.0 CSL-urile pregătite de Alpina

CSL-ul de curse a debutat la Monza, în cursa de deschidere a sezonului '73 din campionatul european și a câștigat. Ford, cu un Capri lățit dar mai puțin puternic, rămânea periculos, așa că BMW a aruncat în bătălie o nouă evoluție pentru cursa de pe Nuerburgring-Nordschleife: CSL-ul „Batmobile”. Cu un eleron mare și un splitter redesenat, mașina era impunătoare, dar și ultra-rapidă. Acest eleron se găsea și pe mașina de stradă, dar nu la vedere. Regulamentele de pe anumite piețe i-au obligat pe cei de la BMW să vândă CSL-ul cu eleronul în portbagaj, cumpărătorii primind un ghid pentru montarea sa ulterioară pe capota portbagajului.

Până la Spa, cursa-vedetă și, totodată, cea mai lungă a sezonului (24 de ore), capacitatea motorului șase-în-linie a CSL-ului crescuse până la 3,3 litri, iar bavarezii au câștigat prin Toine Hezemans și Dieter Quester, la 15 tururi în fața Ford-ului de pe doi. Mașina câștigătoare purta aceleași culori ca și 3.0 CSL din 2022, ele fiind rezultatul unui parteneriat care nu s-a mai materializat dintre BMW și Castrol. După ce înțelegerea a picat, BMW a modificat culorile Castrol ceea ce a dat naștere dungilor tricolor albastru/bleu/roșu pe care le vedem și astăzi.

Sursa foto: BMW, Wall-Street.ro

