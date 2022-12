Când cineva menționează într-o discuție numele defunctei mărci americane Pontiac, mintea-ți aleargă imediat către imagini glorioase cu muscle car-uri care mai de care mai glorioase. În fond, primul muscle car autentic a fost Pontiac GTO, varianta sportivă a coupe-ului Tempest, model creat la sugestia lui John Z. DeLorean (același care a creat, ulterior, dezamăgitoarea mașină omonimă cu motorizare Peugeot, dar fără capacitatea de a călători prin timp). Tot Pontiac a produs și legendarul Firebird Trans-Am, model devenit legendar după ce a fost condus de actorul Burt Reynolds în filmul Smokey and the Bandit din 1977.

Chevrolet Aveo este mai puțin dezonorant, mai ales că a fost gândit pentru piața europeană. nu cea din SUA

Dar Pontiac n-a fost, mereu, pe cai mari. În ultimii ani, când valurile faimei dispăruseră de ani de zile și General Motors aducea ghilotina la locul faptei, oficialii au încercat să salveze marca în fel și chip, una dintre pseudo-soluțiile găsite fiind comercializarea Chevrolet-ului Aveo sub sigla Pontiac. Aveo, la bază un Daewoo Kalos îmbunătățit, a ajuns pe alte piețe sub sigla ZAZ, dar și sub cea a niponilor de la Suzuki.

Cum este aproape imposibil de conceput că, vreodată în istorie, Pontiac a vândut aceeași mașină ca și ZAZ, micuțul și deloc interesantul G3 își merită cu prisosință locul în acest top. Dacă GTO-ul din 1963 ar fi platina, G3-ul ar fi cartonul aruncat într-un colț. Asta și în contextul în care Pontiac avea, deja, un cartonaș galben după ce, în anii '90, a încercat să vândă un (alt) Daewoo sub titulatura „Pontiac LeMans”. Nici orașul francez, care se scrie în două cuvinte, dar nici Pontiac nu au meritat un asemenea act infam, iar faptul că el s-a repetat și în 2007 este cu atât mai grav - de aceea, acum, vorbim de Pontiac numai la trecut.