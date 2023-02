Doi dintre cei mai mari producători de mașini din Japonia, Toyota și Honda, au anunțat că vor oferi angajaților lor cea mai mare creștere salarială din ultimele decenii pe fondul unei inflații record înregistrate de cea de-a treia cea mai mare economie a lumii.

Japonia se confruntă cu o rată a inflației nemaivăzută de 40 de ani și analiștii au dat de înțeles că salariile nu vor putea să țină pasul. În mod normal, marile companii nipone se așează la masă cu liderii de sindicate și anunță abia la final martie rezultatele negocierilor pentru anul în curs, dar Toyota și Honda au anunțat deja că vor efectua majorări salariale pentru a-și apăra angajații de creșterile de prețuri.

Astfel, pachetele salariale se vor mări mai mult decât au făcut-o în ultimii 20 de ani. Viitorul CEO al Toyota, Koji Sato, a spus că-și dorește ca această decizie să deschidă calea către niște discuții oneste între sindicate și board-urile companiilor pentru o mai bună armonizare între companii și dorințele angajaților lor. Toyota nu a detaliat, însă, cu cât vor crește exact salariile în cadrul companiei, dar cei de la Honda au confirmat că vor oferi o creștere salarială de 5%, cea mai mare din ultimii 33 de ani și cu un procent peste rata inflației.

Compania Honda a subliniat că această decizie a fost luată mai ales pentru a susține angajații aflați la început de drum în carieră, ceea ce înseamnă că salariile pentru pozițiile entry-level sunt mai atrăgătoare. „Vrem ca angajații noștri să simtă că sunt primiți cu brațele deschise în sânul companiei și îi încurajăm să muncească cu spor, în ciuda climatului economic dificil,” a declarat compania din spatele unor modele legendare precum NSX, Integra Type R sau S2000.

Stellantis vrea să-și recompenseze angajații cu o felie din „tortul” profitului

Anul 2022 a fost unul foarte bun pentru Grupul Stellantis și asta s-a văzut în creșterea profitului net al companiei. Astfel, în cazul Stellantis, creșterile salarile vor veni ca o dovadă de recunoștință a celor de la vârful grupului. În fond, cu o valoare netă de 16,8 miliarde de euro, profitul Stellantis a fost cu aproape 27% mai mare decât în 2021, iar bunăstarea va fi împărțită cu angajații.

Citeste si: Dacia, printre cele mai populare mărci din Europa în luna ianuarie

Compania a anunțat că va oferi 2 miliarde de euro către angajați sub formă de bonusuri și alte facilități, o sumă cu 200 de milioane de euro mai mare față de cea din 2021 și care reprezintă un record în istoria Stellantis. În plus, vor mai fi distribuțui 4,2 miliarde de euro în dividende la 1,34 euro per acțiune. Cu lichidități de peste 61 de miliarde de euro, grupul din care fac parte 16 branduri a anunțat că va lansa un program de buy-back al acțiunilor în valoare de 1,5 miliarde de euro.

