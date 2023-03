Top 10 mașini perfecte pentru femei

Jeep Avenger este primul model 100% electric al americanilor de la Jeep. Un crossover compact, dar cu un aspect ce ar trebui să inspire încredere chiar și pe teren accidentat, Avenger a fost votat drept cel mai bun „SUV de familie” în cadrul premiilor Women's World Car of the Year 2023. Competiția, similară ca și format cu World Car of the Year, iese în evidență deoarece întreg juriul este format din jurnaliste auto din diferite colțuri ale lumii. Practic, nu poți combate faptul că femeile apreciază micul Avenger, căci ele l-au premiat.