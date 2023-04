Programul Rabla Local a început: Ce trebuie să faci pentru a participa

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că sesiunea de înscriere pentru programul Rabla Local a început vineri, 21 aprilie. Entitățile interesate să obțină ecotichete fără a fi obligate să cumpere o mașină nouă trebuie să se grăbească, deoarece statul nu așteaptă, iar perioada de înscriere este scurtă.

„Pe 21 aprilie pornește programul Rabla Local Fac un apel către toate UAT-urile, primăriile, să se grăbească cu aprobarea în consiliile locale a participării în program”, a declarat recent ministrul mediului Tanczos Barna. Tot acesta a spus, pe Facebook, că „UAT-urile pot depune cererile de finanțare și documentația aferentă pentru acest program prin intermediul aplicației informatice, puse la dispoziție de AFM, până pe 28 aprilie 2023, ora 23.59.” Oficial, programul de înscriere a început de astăzi, de la ora 10:00.

Cererile depuse în această perioadă trebuie să fie analizate de autoritățile competente, urmând apoi să se încheie contracte de delegare prin AFM cu UAT-urile admise. Lista acestora va fi publicată după data de 28 aprilie, pe site-ul Administrației Fondului de Mediu. Mai apoi, va începe și perioada de înscriere pentru persoanele fizice care doresc să acceseze Rabla Local, moment în care vom cunoaște și bugetul alocat.

Care sunt particularitățile programului Rabla Local

Programul Rabla Local pe 2023 vine să completeze oferta de programe a AFM-ului menite să reînnoiască parcul auto din România. Am vorbit deja despre toate noutățile propuse în cadrul programelor bine-cunoscute, anume Rabla Clasic și Rabla Plus. Bugetul total pentru toate programele Rabla a fost majorat și depășește 1,5 miliarde de lei (din cele peste 13,3 miliarde de euro pe care le-a primit pentru acest an AFM-ul). „Ne propunem să eliminăm peste 200.000 de mașini vechi în acest an”, a declarat Tanczos Barna, în luna martie.

Prin Rabla Local, UAT-urile, dar și persoanele fizice, pot casa mașini mai vechi de 15 ani fără a avea obligația de a folosi ecotichetul primit în achiziția unui automobil nou. Trebuie spus, însă, că cei care vor să apeleze la Rabla Local nu vor primi atât de mulți bani ca cei care primesc ecotichete prin Rabla Clasic sau Rabla Plus (pentru mașini hibride și electrice). În 2023, prima pentru casarea unui singur autovehicul a crescut la 7.000 de lei, respectiv 10.000 de lei pentru două. Tichetul pentru prima de casare este utilizabil doar pentru achiziția unei mașini noi cu noxe emise de maximum 155g CO2/km în regim WLTP. Pentru achiziția unui autoturism nou se pot folosi maxim două tichete Rabla.

În cazul Rabla Local, tichetul are o valoare de 3.000 de lei, iar startul acestui program a fost amânat. Inițial, ministrul Barna spunea că programul va începe în luna martie, la fel ca și programele Rabla Clasic și Rabla Plus (care au fost lansate în data de 24 martie). În 2022, programul a fost amânat de mai multe ori din cauză că primarii nu au vrut să contribuie cu mai mult de 20% din primă. Astfel, acest program a fost decalat și debutează acum, dar rămân pragurile propuse în cadrul unui proiect de ordin al Ministerului Mediului care a apărut în 2022.

Pe scurt, în cadrul acestei sesiuni de înscrieri, o primărie nu va putea casa un număr nelimitat de rable. Există limitări în funcție de numărul de locuitori arondat UAT-ului care face cererea. Nu există, evident, astfel de praguri în cazul persoanelor fizice, care se aliniază unor alte cerințe.

50 de autovehicule uzate, pentru localitățile cu o populaţie sub 5.000 de locuitori;

100 de autovehicule uzate, pentru localitățile cu o populaţie cuprinsă între 5.001 şi 10.000 de locuitori;

500 de autovehicule uzate, pentru localitățile cu o populaţie cuprinsă între 10.001 şi 50.000 de locuitori;

1.000 de autovehicule uzate, pentru localitățile cu o populaţie cuprinsă între 50.001 şi 200.000 de locuitori;

5.000 de autovehicule uzate, pentru localitățile cu o populaţie ≥ 200.001 de locuitori.

Sursa foto: Shutterstock.com

