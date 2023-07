Isărescu conduce BNR, dar și o mașină americană mai ieftină decât Dacia Sandero

Mugur Isărescu, cel care ocupă funcția de Guvernator al BNR încă din anul 1990, deține, în prezent, un singur automobil, conform declarației sale de avere. Isărescu nu se laudă cu vreo limuzină de sute de mii de euro, pe măsura salariului său generos, ci cu un model american de la o marcă ce a dispărut de pe piață pe vremea lui Emil Constantinescu.

Mugur Isărescu se numără printre cei mai fericiți pensionari ai țării. El ține frâiele BNR-ului încă de când România a ieșit de sub comunism, întrerupându-și mandatul pentru puțin timp, în decembrie 1999, pentru a prelua funcția de prim-ministru. Ca urmare a acestei „domnii”, Isărescu primește lunar circa 20.000 de euro, sumă aferentă pensiei și veniturilor care vin de la banca centrală.

Nu surprinde, deci, pe nimeni că Isărescu menționează, în declarația de avere, că deține o colecție de numismatică în valoare de 80.000 de euro, dar bula opulenței se sparge subit atunci când ajungem la capitolul mașini. Știm, deja, privind retrospectiv, că președinții României, dar și destui alți politicieni de calibru, nu se dau neapărat în vânt după automobile ale căror prețuri au multe zerouri în coadă.

Dacia lui Băsescu era similară cu aceasta. Sursă foto: Shutterstock.com

Ion Iliescu, de pildă, își amintea, nostalgic, de Dacia lui vopsită vopsită într-un „bleumarin superb, un bleumarin «egiptean»”. Primul șef de stat al României post-decembriste, sub ochii căruia Isărescu a ajuns la cârma băncii centrale, a ținut să se țină de celebra zicală „sărac și cinstit” și când și-a achiziționat prima mașină străină, alegând un Daewoo Cielo. Nici mult mai volubilul Traian Băsescu n-a avut exuberanțe pe patru roți, fiind cunoscut pentru Loganul său cu care a și fost implicat într-un accident.

Mașina-fantomă, practic uitată, a Guvernatorului Mugur Isărescu

Cum spuneam, Isărescu nu se dă în spectacol cu parcul său auto, așa cum a făcut fiul său, Costin. În cea mai recentă declarație de avere a viticultorului part-time, publicată pe site-ul BNR, aflăm că acesta are doar două bunuri mobile: o ambarcațiune Delta din 2004, dar și un automobil american marca Eagle produs în 1993.

Respectiva „șalupă”, așa cum este înscrisă în declarația de avere, nu are un model specificat, dar alte modele ale acestui constructor nu sar de 20.000 de euro, pe piața second-hand. Aceeași situație se repetă și în cazul Eagle-ului, căci nu știm care model se află în fața casei lui Isărescu, iar acesta n-a fost surprins la volanul mașinii vreodată.

Gama de modele Eagle, înainte ca Isărescu să le devină client

Marca Eagle a apărut în 1988, după disoluția unuia dintre cei mai mari constructori americani, AMC. Cândva parte din "Big Four" alături de Ford, GM și Chrysler, American Motors Corporation s-a topit, în ciuda succesului numit Jeep, și s-a estompat în rivalul Chrysler, devenind brand-ul Eagle. În viziunea celor de la Chrysler, Eagle trebuia să fie un rival pentru noua marcă de buget,născocită de General Motors, Saturn.

Primele modele produse de Eagle erau, de fapt, AMC-uri cu altă siglă, inclusiv modelul care a dat și numele companiei, crossover-ul AMC Eagle. Aceasta a fost una dintre primele mașini mici cu tracțiune integrală și veleități de off-road de pe piața americană. În anul 1993, an în care a fost produs și Eagle-ul lui Isărescu, producătorul american avea în gamă mai multe modele: Talon (1990-1998), Summit (1989-1996) și Vision (1993-1997). Premier (adică Renault 25 sub acoperire), Vista și 2000GTX fuseseră scoase din fabricație cu un an înainte.

Eagle Vision

Eagle Summit nu era altceva decât un efort de brand engineering, căci era vorba de niște modele Mitsubishi vândute în State sub sigla Eagle. Eagle Talon, modelul sportiv al mărcii, era înrudit cu Mitsubishi Eclipse și Plymouth Laser, dar s-a dovedit mai popular decât varianta Plymouth. În fine, berlina Vision era un produs original Chrysler, construit pe platforma LH (folosită și pentru Dodge Intrepid, de pildă), care a ajuns în Europa sub numele Chrysler Vision.

Este probabil ca Isărescu să dețină un Eagle Vision, deși este ciudat faptul că a importat o mașină care nu a fost vândută niciodată în Europa, în loc să achiziționeze un Chrysler Vision. Guverenatorul ar putea să aibă și Talon, deși nu este cunoscut ca un pasionat de automobile, cu atât mai puțin cele sportive cu două uși. În fine, Summit ar fi, iarăși, o alegere ciudată pentru că vorbim de o mașină compactă, modestă, care a fost oricum disponibilă în Europa în showroomurile Mitsubishi.

Eagle Talon

De nou, un Eagle Vision costa între 19.000 și 23.000 de dolari, dar, în prezent, pe portalurile de licitații din Statele Unite poți găsi modelul pentru doar câteva sute de dolari. Coupe-ul Eagle Talon, însă, este mult mai căutat, fiind cumpărat contra unor sume ce variază între 10.000 și 45.000 de dolari pe site-urile de profil, în funcție de stare, originalitate și echipări. În trecut, Mugur Isărescu a deținut și mașini de lux europene, fiind știut faptul că a avut un BMW, dar și un Land Rover. Acestea apăreau în declarația de avere din anul 2007.

Sursa foto: Eagle

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Mihai Fira este reporter auto Wall-Street.ro din toamna lui 2022. Înainte de a se alătura echipei, Mihai a colaborat cu mai multe publicații din domeniul auto, atât românești cât și străine. El și-a început cariera ca jurnalist în mediul online, ca editor al site-lui Pitstops.ro, cel mai important portal românesc de motorsport din România. Mihai a colaborat și cu BMWBlog.ro, sursa oficială de știri despre producătorul bavarezi, dar și cu... Mai multe articole scrise de Mihai Fira »

Te-ar putea interesa și: