Denumită Nio Power, rețeaua de puncte automatizate care schimbă bateriile de pe EV-urile făcute de marca din China atingea 700 de locații încă din urmă cu doi ani. Acum, primele stații din Europa continentală au intrat în uz și urmează și extinderea către Marea Britanie. Nu se știe dacă Nio va ajunge cu rețeaua Nio Power și în Europa de Est.

Sistemul este simplu, dar și exclusivist. În primul rând, trebuie să ai în fața casei o mașină Nio și, pe lângă asta, stațiile nu au o capacitate de stocare nelimitată. Dacă ai trecut de aceste bariere, trebuie doar să parchezi în „zona de reîncărcare” a parcării de lângă fiecare stație, iar o opțiune va apărea pe sistemul de infotainment al mașinii denumită „Auto Parking”. După ce o apeși, mașina va porni de una singură și va opri în zona de schimb de baterie din interiorul stației.

Folosind un sistem cu platforme mobile pe niște role și niște brațe robotice, stația deconectează prinderile speciale care țin în loc setul de baterii încastrat în podea și îl scot. Bateriile goale sunt transportate într-o zonă din dreapta stației și, mai apoi, se montează un set nou de baterii care este prins în cele 10 puncte de siguranță. După ce această operație de doar două minute și jumătate este completată, mașina realizează un așa-numit control intern pentru a verifica dacă bateria nouă funcționează în parametrii.

Dacă totul este în regulă, șoferul poate pleca și se poate bucura de o baterie plină. În mod normal, prin fast-charging la curent direct (DC), o baterie de EV se încarcă de la 20% la 80% în circa 15-25 de minute, în funcție de tehnologie și de puterea stației. În schimb, printr-o priză casnică, umplerea unei baterii obișnuite de 60 kWh poate dura o noapte întreagă (circa opt ore).

Cele mai noi stații Nio Power (de generația a treia) pot înmagazina până la 21 de baterii, cu opt mai multe decât în cazul stațiilor de generația a doua. În total, o stație poate realiza până la 408 schimbări de baterie pe zi, o creștere a capacității cu 30% față de vechea generație. Fiecare stație este echipată cu senzori LIDAR pentru poziționarea platformelor sub mașină, dar și două procesoare Nvidia Orin pentru a realiza operațiunea. În schimb, mașinile Nio se folosesc de tehnologiile integrate ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) pentru a parca pe platforma interioară din stație.

În China, bateriile stocate în fiecare stație sunt încărcate în timpul nopții, pentru ca clienții să plătească tariful ceva mai scăzut al încărcării nocturne atunci când vin să-și înlocuiască bateria descărcată în timpul zilei. Conform statisticilor companiei, 10 milioane de schimbări de baterie s-au biifat după 1.506 de zile de la punerea în funcțiune a primei stații, dar următoarele 10 milioane de schimburi s-au făcut în doar 273 de zile. Cele 10 milioane până la totalul actual de 30 de miliarde de „swap-uri” s-au făcut în mai puțin de 190 de zile, deși doar mașinile Nio pot participa, așa cum am menționat anterior.

"We are proud to see that Nio has performed nearly 31 million power swap operations for users or nearly 60,000 operations per day on average, which means that every 1.4 seconds, a car departs from a Power Swap Station with its battery fully charged," said Shen Fei, senior vice… pic.twitter.com/Nk3VBSWd5l— NIO San Francisco (@NIOSanFrancisco) October 27, 2023